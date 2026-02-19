Începe prima întâlnire a Consiliului pentru Pace la Washington. Bogdan Chirieac comentează cele mai importante momente

Update 5:

Donald Trump a declarat că Indonezia, Maroc, Albania, Kosovo și Kazahstan „vor să angajeze trupe și forțe de poliție pentru a stabiliza Gaza”.

Update 4:

Donald Trump a declarat că Board of Peace (Consiliul pentru Pace) ar urma să „supravegheze într-o anumită măsură” Organizația Națiunilor Unite, fără a oferi însă detalii concrete despre cum ar funcționa acest mecanism.

„Consiliul pentru Pace va ajunge, într-un fel, să supravegheze Organizația Națiunilor Unite și să se asigure că aceasta funcționează corespunzător”, a spus Trump.

Mai multe țări și-au exprimat rezervele față de aderarea imediată la Consiliul pentru Pace, din cauza temerilor că acesta ar putea ajunge să înlocuiască ONU.

În pofida criticilor sale anterioare la adresa ONU, Trump a afirmat în discursul de astăzi că Statele Unite vor sprijini organizația și se vor asigura că aceasta rămâne „viabilă”.

„Vom consolida Organizația Națiunilor Unite. Ne vom asigura că infrastructura ei este la nivelul necesar. Au nevoie de ajutor, inclusiv financiar. Îi vom ajuta din punct de vedere financiar și ne vom asigura că ONU rămâne viabilă”, a declarat președintele american.

Update 3:

Analistul Bogdan Chirieac a comentat discursul de deschidere al lui Donald Trump și poziția României în prezent.



Acesta a subliniat naturalețea și relaxarea lui Donald Trump în discursul de deschidere, caracterizându-l drept „total nonconformist, ca între prieteni, nu un discurs oficial cu linie directoare”. Chirieac a remarcat că un astfel de stil este rar întâlnit la nivelul unei funcții atât de înalte și a comparat momentul cu o discuție privată. „Șeful clasei este SUA, prin felul în care a ridicat lideri importanți în picioare”, a explicat el.

Discursul a fost descris ca eminamente pozitiv, chiar și în referire la Iran, care nu este prezent, dar cu care relațiile rămân tensionate. Trump a menționat eforturile diplomatice continue pentru o soluție durabilă în Orientul Mijlociu, într-o notă conciliantă. Potrivit analistului Bogdan Chirieac, Nicușor Dan se confruntă cu o sarcină dificilă în acest moment. Faptul că președintele Donald Trump i-a spus „Prim-ministrul Dan” în loc de „Președintele Dan” reflectă, potrivit analistului, că anul acesta de „îngheț” în relațiile bilaterale a lăsat urme serioase. România, practic, nu a mai fost la fel de bine documentată în fața liderului american.

Chirieac a amintit că nici vizitele anterioare ale Klaus Iohannis în SUA, în 2017 și 2019, nu au reușit să fructifice momentele cheie de apropiere diplomatică. Prima vizită, în Grădina cu Trandafiri a Casei Albe, și a doua, cu numeroși oficiali la masa oficială, nu au adus rezultate concrete. Singurul lucru remarcat de Trump despre România a fost că are „oameni minunati, muncitori, care vin să lucreze la noi”.

Analistul a subliniat că mai mulți români sunt deja observați de președinte în calitate de angajați în companiile sale: unul dintre bucătarii săi este român, iar șeful de hotel la Trump Tower Chicago provine tot din România.

Este evident că Nicușor Dan se află într-o poziție dificilă în a atrage atenția lui Donald Trump asupra României.

Update 2:

În continuarea discursului, Donald Trump a abordat conflictul dintre Pakistan și India în regiunea istorică a Kashmir. Trump a evidențiat tenacitatea celor doi premieri și modul în care a reușit să intermedieze un acord între „doi luptători”, subliniind că, deși apreciază natura lor combativă, reprezentând două puteri nucleare, soluția durabilă rămâne pacea. Efortul și energia depuse de liderii celor două state pentru a ajunge la consens au fost apreciate în mod deosebit de președintele american.

În discursul său, Donald Trump i-a lăudat pe liderii Javier Milei și Viktor Orban, afirmând că a ajuns chiar să-i susțină public, apreciind politica și leadership-ul lor.

”Președintele Donald Trump și-a exprimat recunoștința față de Nicușor Dan pentru prezența la Consiliul pentru Pace, însă a făcut o mică eroare, adresându-i-se „Prim-ministrul Dan” în loc de „Președintele Dan”. În discursul său, Trump a evidențiat contribuția și valoarea poporului român, afirmând: „Românii sunt excelenți, fantastici, fantastici. Tu ești fantastic! Mulți români vin în SUA și ne ajută în această țară. Sunt foarte serioș”. El a descris românii drept un popor „foarte muncitor și minunat”, apreciind implicarea lor activă și rolul semnificativ pe care îl joacă în comunitățile din care fac parte.

Președintele Nicușor Dan este așezat la masă lângă fostul prim-ministru britanic Tony Blair. A fost surprins în timp ce avea un dialog cu fostul lider britanic. Tony Blair face parte din Consiliul Executiv pentru Gaza al Consiliului Păcii.

Donald Trump și-a continuat șirul de mulțumiri, arătându-se recunoscător față de toți liderii prezenți la Consiliul pentru Pace, inclusiv față de oficialii din propria sa administrație care participă la reuniune. Printre primii menționați au fost JD Vance, Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner. Trump i-a descris pe Vance și pe Rubio drept doi oameni cu multe puncte comune, un duo de succes, dar care se exprimă în moduri diferite. Witkoff și Kushner au fost caracterizați drept „mesageri ai păcii”, acționând sub direcția sa pentru a promova soluții de pace în Ucraina. În discursul său, președintele a subliniat că cei doi sunt priviți "foarte bine" chiar și de partea rusă.

Update 1: Donald Trump a deschis întâlnirea cu un discurs.

Președintele american, Donald Trump, și-a început discursul într-un stil energic, caracteristic, susținând că în primul an al celui de-al doilea mandat ar fi contribuit la încheierea a opt conflicte armate și că se pregătește să „închidă” în curând și al nouălea dosar major de securitate, făcând referire la războiul din Ucraina.

În timpul intervenției, liderul de la Casa Albă a invocat drept exemplu de succes acordul de pace dintre Armenia și Azerbaidjan, două state aflate timp de aproximativ trei decenii într-un conflict aproape permanent. Donald Trump i-a invitat pe cei doi lideri să se ridice în picioare și i-a felicitat public, în fața participanților, pentru semnarea acordului de pace, prezentând momentul drept o reușită majoră a eforturilor diplomatice recente.

Știrea inițială:

Au fost publicate primele imagini de la reuniunea Consiliului Păcii organizată la Washington, D.C., unde lideri globali au început să sosească pentru discuțiile anunțate de administrația americană.

La eveniment au ajuns președintele SUA, Donald Trump, vicepreședintele american și secretarul de stat al Statelor Unite. Șeful Casei Albe îi întâmpină personal pe liderii internaționali care au răspuns invitației la Consiliul Păcii, într-un gest cu puternică încărcătură diplomatică.

Întâlnirea este prezentată de partea americană drept un cadru de dialog la nivel înalt privind stabilitatea și securitatea din regiunea Orientului Mijlociu, în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

