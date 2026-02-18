€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Imaginile zilei: Un tren care abia înainta prin troiene a rămas blocat. Mecanicul și călătorii s-au dat jos pentru a deszăpezii șinele / video viral
Data publicării: 15:04 18 Feb 2026

Imaginile zilei: Un tren care abia înainta prin troiene a rămas blocat. Mecanicul și călătorii s-au dat jos pentru a deszăpezii șinele / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

tren blocat pe ruta bucuresti urziceni Foto: Realitatea.NET

Ninsoarea abundentă căzută în timpul nopții a provocat probleme semnificative pe calea ferată dintre București și Urziceni, unde un tren a rămas blocat și călătorii au coborât pentru a curăța calea ferată.

Un tren care circula pe ruta București - Urziceni a rămas blocat printre troiene și crengi de copaci, din cauza zăpezilor abundente căzute în ultimele ore în sudul țării. În imaginile transmise Realitatea Plus se observă cum locomotiva se luptă să avanseze, forțată să reducă viteza la aproximativ 10 km/h.

Din cauza zăpezii de pe vegetație, crengile copacilor s-au aplecat peste calea ferată, fapt ce a îngreunat și mai mult circulația trenului. În imagini se poate observa cum ștergătoarele funcționează continuu pentru a îndepărta zăpada care cade pe parbriz, desprinsă de pe crengi.

La un moment dat, trenul nu a mai putut să avanseze, deoarece zăpada acumulată în fața locomotivei a format un pod de gheață peste șine, iar garnitura a rămas blocată într-o pădure.

„S-a făcut aici un pod de gheață”, a explicat mecanicul locomotivei care a încercat să deszăpezească șinele. Bărbatul s-a chinuit la propriu să îndepărteze zăpada compactată, în speranța că trenul va putea reporni.

CITEȘTE ȘI                -               Bucureștiul sub zăpadă. Elena Mateescu (ANM) anunță noi ninsori: Ce îi așteaptă pe români în weekend / Prognoza meteo actualizată

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tren
zapada
ialomita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani
Publicat acum 33 minute
Bătaie în Parlamentul României! Ce s-a întâmplat / VIDEO
Publicat acum 46 minute
Nilsu Berfin Aktaș, Gizem din „O nouă șansă”, asemănare izbitoare cu Gigi Hadid
Publicat acum 48 minute
De ce nu se mai plătesc taxele și impozitele locale la ghișeu, în sectorul 4?
Publicat acum 50 minute
UPDATE: Judecătorul Alin Ene (CSM), după decizia CCR: Democraţia a murit! Trăiască Guvernul! Einstein a învins
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 16 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 7 ore si 34 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 10 ore si 6 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 7 ore si 37 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 6 minute
Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close