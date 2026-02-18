Imaginile zilei: Un tren care abia înainta prin troiene a rămas blocat. Mecanicul și călătorii s-au dat jos pentru a deszăpezii șinele / video viral

Un tren care circula pe ruta București - Urziceni a rămas blocat printre troiene și crengi de copaci, din cauza zăpezilor abundente căzute în ultimele ore în sudul țării. În imaginile transmise Realitatea Plus se observă cum locomotiva se luptă să avanseze, forțată să reducă viteza la aproximativ 10 km/h.

Din cauza zăpezii de pe vegetație, crengile copacilor s-au aplecat peste calea ferată, fapt ce a îngreunat și mai mult circulația trenului. În imagini se poate observa cum ștergătoarele funcționează continuu pentru a îndepărta zăpada care cade pe parbriz, desprinsă de pe crengi.

La un moment dat, trenul nu a mai putut să avanseze, deoarece zăpada acumulată în fața locomotivei a format un pod de gheață peste șine, iar garnitura a rămas blocată într-o pădure.

„S-a făcut aici un pod de gheață”, a explicat mecanicul locomotivei care a încercat să deszăpezească șinele. Bărbatul s-a chinuit la propriu să îndepărteze zăpada compactată, în speranța că trenul va putea reporni.

CITEȘTE ȘI - Bucureștiul sub zăpadă. Elena Mateescu (ANM) anunță noi ninsori: Ce îi așteaptă pe români în weekend / Prognoza meteo actualizată