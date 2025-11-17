Ninge la munte, plouă în toată țara: Răcire accentuată a vremii, urmată de o încălzire până la 20 grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo generală valabilă de astăzi, de la ora 12:00, până în 20 noiembrie, la ora 10:00, de ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului și vreme rece.

Plouă în aproape toată țara. La munte, ninge

”În după-amiaza și seara zilei de luni (17 noiembrie), în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte. Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40...60 km/h. Marți (18 noiembrie) vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, iar miercuri (19 noiembrie) și în restul teritoriului” anunță meteorologii.

Rafale de vânt până la 120 km/h

În același timp, ANM a emis alertă de Cod Galben de vânt puternic, de astăzi, de la ora 12:00, până în 18 noiembrie, la ora 06:00, valabil pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană: „Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50...60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”.

Cod Galben, alertă ANM

Vremea în București: ploi și răcire accentuată

În București, astăzi, ”cerul va deveni variabil, cu probabilitate de înnorări și ploi slabe spre finalul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 7-8 grade”.

Marți, ”cerul va avea înnorări și temporar va ploua, moderat cantitativ (20...25 l/mp), iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de 35...45 km/h. Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei, astfel că temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 4...5 grade” anunță meteorologii.

Miercuri, ”vremea se va răci accentuat. Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă de 5...6 grade”.

În plus, ”în intervalul 17 noiembrie, ora 12 - 20 noiembrie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece”.

Ninsoare la munte și răcire accentuată în toată țara

Florinela Georgescu, director de prognoză din ANM, a anunțat că ”nu numai că se va răci, dar vom avea o întreagă suită de manifestări meteorologice, o vreme schimbătoare în zilele viitoare”.

”Începe și răcirea vremii, o răcire care se va simți la început în jumătatea de nord a țării, în condițiile în care, în noaptea de marți spre miercuri, va ninge în toată zona montană și este posibil ca trecător precipitații sub formă de lapoliță și ninsoare să fie în acea noapte și în nordul și centrul Moldovei și în mare parte a Transilvaniei. Iar toate aceste fenomene vor fi însoțite de intensificări ale vântului și ele încep în această seară în regiunile vestice, urmează apoi să se extindă” a mai anunțat directoarea din ANM, la Digi24.

Revenim rapid la 20 de grade Celsius după episodul de vreme rece

Conform acesteia, miercuri va fi cea mai rece zi, maxima urmând să nu depășească 4-13 grade Celsius. De joi, în schimb, vremea începe să se încălzească ușor și chiar vom reveni ”destul de rapid, din nou, la valori în jurul a 20 de grade, mai ales în jumătatea de sud a teritoriului” spune Florinela Georgescu.