Agricultorii vor avea dificultăţi la recoltare. Seceta pedologică le pune beţe în roate

"În stratul de sol 0-20 cm (ogor), conţinutul de umiditate se va situa în limite scăzute şi deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică şi extremă) în Oltenia, Dobrogea şi Crişana, pe suprafeţe agricole extinse din Muntenia şi Moldova, local nordul şi nord-vestul Banatului, estul, sudul, izolat centrul Transilvaniei. Rezerva de apă din sol va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în nordul, vestul şi estul Moldovei, izolat sudul Munteniei, vestul şi nord-estul Banatului. Pe fondul menţinerii deficitelor accentuate de umiditate în sol şi a temperaturilor ridicate din aer, atât lucrările agricole în câmp (arat, scarificat, discuit, semănat etc.), cât şi procesele vegetative ale culturilor prăşitoare neirigate (porumb şi floarea-soarelui) se vor desfăşura cu dificultate, starea de vegetaţie a plantelor depreciindu-se în continuare, îndeosebi în sudul, sud-estul, estul şi vestul ţării", spun specialiştii ANM.



Pe arealele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului din zonele nordice şi centrale, ritmurile biologice ale plantelor vor evolua în general în bune condiţii.



În funcţie de data semănatului şi condiţiile pedoclimatice, floarea-soarelui va parcurge maturitatea deplină (70-100%) şi recoltarea, în toate regiunile agricole.



La cultura de porumb va fi posibilă definitivarea maturităţii în ceară (80-100%), continuându-se, totodată, maturitatea deplină (10-100%) şi recoltarea la nivelul întregii ţări, iar sfecla de zahăr din centrul ţării se va afla predominant în fazele de îngroşare a axei hipocotile (60-100%), acumulare a zahărului în rădăcină (40-100%) şi începutul maturităţii tehnologice (10-30%), scrie Agerpres.



În principalele bazine specializate, cartoful va înregistra uscarea vrejilor, maturitatea deplină şi recoltarea la soiurile tardive.



Pomii fructiferi şi viţa-de-vie îşi vor continua coacerea fructelor/boabelor şi acumularea zahărului, iar soiurile aflate la maturitatea de consum se vor recolta în aproape toate plantaţiile.



La rapiţa şi orzul de toamnă se vor extinde suprafeţele însămânţate, iar la cele înfiinţate până în prezent se vor putea înregistra fazele incipiente de vegetaţie, îndeosebi pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului.



"Lucrările agricole de sezon (recoltarea fructelor, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, precum şi pregătirea patului germinativ în vederea însămânţării culturii de rapiţă) se vor efectua pe ansamblu în bune condiţii", subliniază ANM.



Recomandările de specialitate pentru această perioadă vizează: eliberarea suprafeţelor agricole de resturile vegetale; efectuarea arăturilor şi pregătirea patului germinativ în vederea însămânţării culturilor de toamnă în epoca optimă, pe arealele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului în stratul 0-20 cm (ogor); lucrări superficiale de pregătire a terenului în scopul conservării apei în sol, îndeosebi în zonele afectate de seceta pedologică; efectuarea lucrărilor de întreţinere la speciile pomicole şi viticole; continuarea lucrărilor de recoltare, transport şi depozitare a produselor agricole de sezon.



Conform ANM, în această perioadă se va menţine o vreme mai caldă sub aspect termic, la nivelul întregii ţări. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 16 şi 27 grade, abaterile termice pozitive fiind de 1 - 6 grade în majoritatea regiunilor agricole.



Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 - 33 grade în toate zonele de cultură, iar minima se va situa între 7 şi 20 de grade în cea mai mare parte a ţării, valori mai scăzute fiind

posibile în estul Transilvaniei.



Regimul termic mediu diurn al solului la adâncimea de 5 cm se va situa între 17 şi 26 de grade, în general favorabil pentru pregătirea patului germinativ şi efectuarea lucrărilor de semănat la culturile de rapiţă şi orz de toamnă.



Sunt posibile ploi locale sub formă de aversă, dar şi torenţiale, acestea fiind însoţite de descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, iar izolat, cantităţile de apă pot fi mai însemnate. De asemenea, vor fi condiţii de producere a ceţii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News