Prognoza meteo pe o lună, actualizată. Vreme mai rece decât normalul perioadei, urmată de ploi abundente

Meteorologii anunță că atât săptămâna aceasta cât și următoarea săptămână vor fi temperaturi mai scăzute decât ar fi fost normal pentru data din calendar. Abia din 20 octombrie, temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Însă, din aceeași dată se anunță ploi abundente.

Vremea până în 13 octombrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.