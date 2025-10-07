|
Data publicării: 08:41 07 Oct 2025

Prognoza meteo pe o lună, actualizată. Vreme mai rece decât normalul perioadei, urmată de ploi abundente
Autor: Irina Constantin

ploaie bucuresti foto pexels
 

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pe o lună.

Meteorologii anunță că atât săptămâna aceasta cât și următoarea săptămână vor fi temperaturi mai scăzute decât ar fi fost normal pentru data din calendar. Abia din 20 octombrie, temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Însă, din aceeași dată se anunță ploi abundente. 

Vremea până în 13 octombrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în vest și nord-vest, iar în rest va fi excedentar, mai ales în regiunile estice, sudice și sud- estice.

Vremea 13 - 20 octombrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea 20 - 27 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea 27 octombrie - 3 noiembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

