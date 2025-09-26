€ 5.0754
Data publicării: 09:00 26 Sep 2025

Cod Portocaliu de vânt puternic. ANM, zonele vizate
Autor: Doinița Manic

Cod Portocaliu vânt puternic
 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Portocaliu de vânt puternic.

UPDATE:

ANM a emis o nouă avertizare meteo. De această dată este vorba despre un Cod Galben de intensificări ale vântului, valabil până la ora 15:00. Meteorologii anunță că în județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55...70 km/h, iar în zona montană aferentă de 80...90 km/h.

Știrea inițială:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip Cod Portocaliu în care anunță intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h.

Zone vizate: 

- Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Oravița, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Coronini, Forotic, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Gârnic, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici.

 

