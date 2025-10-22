”Dracula” lui Radu Jude: multă IA și filmări cu telefonul mobil. Premieră de Halloween

„Dracula”, cel mai nou film semnat de Radu Jude, va avea premiera în cinematografele din România pe 31 octombrie, după un parcurs festivalier remarcabil - cu premiera mondială la Locarno și selecții la New York, Chicago, Viennale, Sitges sau Varșovia.

Filmat cu un iPhone pe parcursul a 27 de zile, în peste 40 de locații - printre care Cetatea Medievală din Sighișoara, Castelul Bethlen din Biertan, cimitirul din Albești și zona Grivița Roșie din București - „Dracula” reunește o distribuție de peste 50 de actori și figurație specială: Adonis Tanța, Gabriel Spahiu, Oana Maria Zaharia, Alexandru Dabija, Lukas Miko, Andrada Balea, Ilinca Manolache, Șerban Pavlu, Nicodim Ungureanu, Doru Taloș, Alexandra Harapu, Oana Mardare, Eszter Tompa, Alina Șerban și mulți alții.

Dracula este un film gândit pentru întunericul sălii de cinema, acolo unde imaginile, sunetul și umorul său negru își găsesc cu adevărat forța.

Scenariul spune povestea unui regizor în bloc creativ, care apelează la o inteligență artificială (falsă) pentru a transforma următorul său film într-un succes. Rezultatul constă într-o serie de viniete tot mai absurde și surprinzătoare care explorează mitul lui Dracula în toate formele sale. De la o urmărire pe străzile din Sighișoara până la apariții stranii în satele din România, Dracula este o colecție de povești despre vampiri, iubiri ratate, sânge, grotesc și imagini generate de AI - o reflecție despre cinema, mit și kitsch.

Trailerul filmului este disponibil aici

Jude: publicul va primi ce își dorește să vadă: nuditate, umor de proastă calitate, bătăi, sânge, șușanele

„Am întrebat ChatGPT despre ce e filmul meu și a răspuns: «Dracula de Radu Jude nu este o adaptare clasică a romanului lui Bram Stoker, ci o reinterpretare radicală, plasată într-un cadru contemporan. Filmul urmărește povestea unui regizor care încearcă să monteze un spectacol despre Dracula, dar proiectul său se transformă într-o reflecție asupra istoriei, propagandei și identității naționale. Pe măsură ce mitul vampirului se împletește cu realitățile sociale și politice ale României actuale, filmul devine un eseu vizual plin de ironie și comentariu critic. Jude combină scene de repetiții teatrale, imagini de arhivă și reflecții meta-cinematografice, rezultând un film hibrid, provocator și profund autoreflexiv.» Nu mai am mare lucru de adăugat, decât că publicul va primi 14-15 povești, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, și tot ce își dorește «publicul larg» se află în film: nuditate și sex, umor de proastă calitate, bătăi, sânge, cioace, șușe, șușanele - așa, ca la porțile Orientului”, spune cineastul Radu Jude.

Programul proiecțiilor „Dracula” poate fi accesat aici

După premiera mondială la Locarno, unde a fost prezentat în competiția principală, Dracula a fost selectat în peste 15 festivaluri internaționale și a avut deja lansări în cinematografe în Franța, Luxemburg și America de Nord.

Critica internațională l-a salutat drept una dintre cele mai provocatoare creații ale anului. Screen International a notat că este „un film care sfidează convențiile și reinterpretează mitul Dracula în țara sa de origine”, IndieWire l-a desemnat Critic’s Pick, apreciindu-l ca „prima utilizare cu adevărat inteligentă a AI-ului în cinema”. Libération l-a descris ca „o comedie anarhică și lucidă despre prost gustul lumii moderne”, iar RogerEbert.com a concluzionat că este „un film care va fi studiat timp de decenii”.

Imaginea filmului este semnată de Marius Panduru RSC, scenografia de Andreea Popa, costumele de Cireșica Cuciuc, montajul de Cătălin Cristuțiu, animația AI de Vlaicu Golcea, iar editarea și designul de sunet de Sebastian Zsemlye.