Ionuț Vulpescu: Cineva drag care mi-a influențat decisiv viața a trecut dincolo de linia vizibilului - într-o altă dimensiune a prezenței

Ionuț Vulpescu a amintit și de un moment dureros din an: „Soarele coboară, anul se închide. Odată cu el, cineva drag care mi-a influențat decisiv viața a trecut dincolo de linia vizibilului — într-o altă dimensiune a prezenței. Nu absență, ci alt fel de a fi. Mai tăcut. Mai adânc. Ca marea”.

„Am călătorit mult anul acesta. Probabil mai mult ca niciodată. De cele mai multe ori cu treabă, uneori probabil fugind de mine. Am fost în ultima zi a anului la o oră de Atena. La Cap Sounio, pe coasta Atticăi, acolo unde templul lui Poseidon privește de milenii Marea Egee, apusul nu e doar un spectacol. E o lecție. Se spune că aici este cel mai frumos apus din lume. Poate pentru că nu promite nimic. Doar încheie.

Poseidon nu domnea peste sfârșituri, ci peste treceri. Peste curenți, furtuni și întoarceri. Iar Sounio nu e un capăt, ci un prag. Aici înțelegi că nimic nu se pierde, ci se transformă.

Mâine va fi un nou răsărit. Pentru că viața nu ne cere să fim invincibili, ci prezenți. Cât trăim, trebuie să participăm — cu dor, cu recunoștință, cu speranță.

Mulțumiri pentru 2025.



Speranță pentru 2026.



Între apus și răsărit, rămâne datoria noastră de a merge mai departe.

Între apus și răsărit nu e loc de amânare: sensul nu se așteaptă, se trăiește.

Cu adevăr, cu demnitate și cu curajul de a fi prezenți.

La mulți ani!”, a scris Ionuț Vulpescu pe Facebook.

Ion Iliescu a murit în 2025. Ionuț Vulpescu a fost cel mai apropiat colaborator ai săi.

