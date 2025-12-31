€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Ionuț Vulpescu: Cineva drag care mi-a influențat decisiv viața a trecut dincolo de linia vizibilului - într-o altă dimensiune a prezenței
Data actualizării: 23:26 31 Dec 2025 | Data publicării: 23:26 31 Dec 2025

Ionuț Vulpescu: Cineva drag care mi-a influențat decisiv viața a trecut dincolo de linia vizibilului - într-o altă dimensiune a prezenței
Autor: Anca Murgoci

ionut vulpescu Vulpescu
 

Deputatul Ionuț Vulpescu, președinte al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (IAO), a transmis un mesaj de final de an.

Ionuț Vulpescu a amintit și de un moment dureros din an: „Soarele coboară, anul se închide. Odată cu el, cineva drag care mi-a influențat decisiv viața a trecut dincolo de linia vizibilului — într-o altă dimensiune a prezenței. Nu absență, ci alt fel de a fi. Mai tăcut. Mai adânc. Ca marea”.

„Am călătorit mult anul acesta. Probabil mai mult ca niciodată. De cele mai multe ori cu treabă, uneori probabil fugind de mine. Am fost în ultima zi a anului la o oră de Atena. La Cap Sounio, pe coasta Atticăi, acolo unde templul lui Poseidon privește de milenii Marea Egee, apusul nu e doar un spectacol. E o lecție. Se spune că aici este cel mai frumos apus din lume. Poate pentru că nu promite nimic. Doar încheie.

Soarele coboară, anul se închide. Odată cu el, cineva drag care mi-a influențat decisiv viața a trecut dincolo de linia vizibilului — într-o altă dimensiune a prezenței. Nu absență, ci alt fel de a fi. Mai tăcut. Mai adânc. Ca marea.

Poseidon nu domnea peste sfârșituri, ci peste treceri. Peste curenți, furtuni și întoarceri. Iar Sounio nu e un capăt, ci un prag. Aici înțelegi că nimic nu se pierde, ci se transformă.

Mâine va fi un nou răsărit. Pentru că viața nu ne cere să fim invincibili, ci prezenți. Cât trăim, trebuie să participăm — cu dor, cu recunoștință, cu speranță.

Mulțumiri pentru 2025.


Speranță pentru 2026.


Între apus și răsărit, rămâne datoria noastră de a merge mai departe.

Între apus și răsărit nu e loc de amânare: sensul nu se așteaptă, se trăiește.

Cu adevăr, cu demnitate și cu curajul de a fi prezenți.

La mulți ani!”, a scris Ionuț Vulpescu pe Facebook.

Ion Iliescu a murit în 2025. Ionuț Vulpescu a fost cel mai apropiat colaborator ai săi.

VEZI ȘI: 2026 nu va fi ușor, dar va fi mai bun ca 2025. Realitatea nu e comodă, însă o spunem așa cum e 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Următorii ani aduc schimbări financiare majore pentru trei zodii. Cine trebuie să fie atent la bani și carieră
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Ionuț Vulpescu: Cineva drag care mi-a influențat decisiv viața a trecut dincolo de linia vizibilului - într-o altă dimensiune a prezenței
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Mesajul lui Mircea Badea de Anul Nou: Din fericire, acest an se va termina. Problema e alta
Publicat acum 2 ore si 55 minute
WhatsApp nu va mai funcționa pe aceste telefoane începând cu 1 ianuarie 2026
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Ce scria în pălăria pe care Iulia Scântei de la CCR a purtat-o de Ziua Națională
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close