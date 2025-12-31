2026 nu va fi ușor, dar va fi mai bun ca 2025. Realitatea nu e comodă, însă o spunem așa cum e

Vă mulțumim că ați fost alături de noi în 2025. Ne dorim să ne citiți și în 2026. Știm că nu aducem mereu cele mai pozitive știri, dar asta e, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Dar mereu v-am adus cele mai bune analize, astfel încât să știți ce vă așteaptă și să luați cele mai bune decizii, chiar și atunci când viața nu a fost prea roz.

A fost un an greu, tensionat. 2026 nu va fi ușor, dar va fi mai bine ca în 2025. Cum a spus și președintele Nicușor Dan pe 1 Decembrie: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă”.

Ne inspirăm din mesajul președintelui și sperăm ca 2026, chiar dacă va fi un an greu, să fie mai bun ca 2025.

Elena Cristian, Val Vâlcu, Bogdan Chirieac v-au fost alături zi de zi, explicând, analizând și punând lucrurile în perspectivă, chiar și atunci când realitatea a fost dificilă. Unul este un „economist chirurg. A operat extrem de precis, fără milă, dar cu respect pentru viața economiei”, altul a vorbit despre problemele sociale, altul a analizat politica, toate piesele unui puzzle care se numește realitatea de zi cu zi. Doar la DC News.

Nu știm dacă 2026 va fi un an ușor pentru români, nu credem că problemele vor dispărea, dar măcar să vă găsească la masa de final de 2026 tot atâția. Vă dorim să nu vă rămână niciun scaun gol. Cam asta contează. Și vă mai dorim timp, că timpul este singurul care chiar nu se cumpără cu bani.

Și vă dorim să stați în 2026 și alături de noi, pe DC News! Ba o emisiune politică, de psihologie, despre animale, istorică, frumusețe, modă, educație, ba o analiză despre bani, ba una despre politică, ba o conferință marca DC Media Group. Veți găsi ceva interesant pentru dumneavoastră în fiecare minut.

Și vă mai dorim să vă trăiți viața. Așa cum vreți, așa cum considerați. Dar să o trăiți pentru că, în noaptea dintre ani, nu primim în cont 365 de zile, ci doar una. Doar de una suntem siguri. Așa că trăiți zilnic ca și când este ultima zi. Veți fi mai câștigați la final de an. La mulți ani, 2026!

La mulți ani, dragi cititori!

La mulți ani, DC News!

La mulți ani, DC Media Group!

Fie ca în 2026....

Fie să fim. Să avem timp și să fim sănătoși cu toții!

Și fiindcă anul acesta a fost primul Revelion fără petarde, sperăm să avem și primul an fără petarde politice.