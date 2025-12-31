€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri 2026 nu va fi ușor, dar va fi mai bun ca 2025. Realitatea nu e comodă, însă o spunem așa cum e
Data actualizării: 21:12 31 Dec 2025 | Data publicării: 21:12 31 Dec 2025

2026 nu va fi ușor, dar va fi mai bun ca 2025. Realitatea nu e comodă, însă o spunem așa cum e
Autor: Anca Murgoci

la multi ani, 2026! La mulți ani, 2026! La mulți ani, dragi cititori DC News!
 

La mulți ani, 2026! La mulți ani, dragi cititori!

Vă mulțumim că ați fost alături de noi în 2025. Ne dorim să ne citiți și în 2026. Știm că nu aducem mereu cele mai pozitive știri, dar asta e, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Dar mereu v-am adus cele mai bune analize, astfel încât să știți ce vă așteaptă și să luați cele mai bune decizii, chiar și atunci când viața nu a fost prea roz. 

A fost un an greu, tensionat. 2026 nu va fi ușor, dar va fi mai bine ca în 2025. Cum a spus și președintele Nicușor Dan pe 1 Decembrie: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă”.

Ne inspirăm din mesajul președintelui și sperăm ca 2026, chiar dacă va fi un an greu, să fie mai bun ca 2025. 

Elena Cristian, Val Vâlcu, Bogdan Chirieac v-au fost alături zi de zi, explicând, analizând și punând lucrurile în perspectivă, chiar și atunci când realitatea a fost dificilă. Unul este un „economist chirurg. A operat extrem de precis, fără milă, dar cu respect pentru viața economiei”, altul a vorbit despre problemele sociale, altul a analizat politica, toate piesele unui puzzle care se numește realitatea de zi cu zi. Doar la DC News.

Nu știm dacă 2026 va fi un an ușor pentru români, nu credem că problemele vor dispărea, dar măcar să vă găsească la masa de final de 2026 tot atâția. Vă dorim să nu vă rămână niciun scaun gol. Cam asta contează. Și vă mai dorim timp, că timpul este singurul care chiar nu se cumpără cu bani. 

Și vă dorim să stați în 2026 și alături de noi, pe DC News! Ba o emisiune politică, de psihologie, despre animale, istorică, frumusețe, modă, educație, ba o analiză despre bani, ba una despre politică, ba o conferință marca DC Media Group. Veți găsi ceva interesant pentru dumneavoastră în fiecare minut.

Și vă mai dorim să vă trăiți viața. Așa cum vreți, așa cum considerați. Dar să o trăiți pentru că, în noaptea dintre ani, nu primim în cont 365 de zile, ci doar una. Doar de una suntem siguri. Așa că trăiți zilnic ca și când este ultima zi. Veți fi mai câștigați la final de an. La mulți ani, 2026!

La mulți ani, dragi cititori!

La mulți ani, DC News!

La mulți ani, DC Media Group!

Fie ca în 2026....

Fie să fim. Să avem timp și să fim sănătoși cu toții!

Și fiindcă anul acesta a fost primul Revelion fără petarde, sperăm să avem și primul an fără petarde politice. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Mesajul lui Mircea Badea de Anul Nou: Din fericire, acest an se va termina. Problema e alta
Publicat acum 39 minute
WhatsApp nu va mai funcționa pe aceste telefoane începând cu 1 ianuarie 2026
Publicat acum 54 minute
Ce scria în pălăria pe care Iulia Scântei de la CCR a purtat-o de Ziua Națională
Publicat acum 59 minute
Rețeta rapidă și sănătoasă care ajută digestia după mesele copioase de sărbători
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Hidroelectrica anunță întârzieri la facturi începând cu 1 ianuarie 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close