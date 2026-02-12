€ 5.0934
Primele declarații ale lui Robert Negoiță după ridicarea controlului judiciar
Data actualizării: 23:01 12 Feb 2026 | Data publicării: 22:46 12 Feb 2026

Primele declarații ale lui Robert Negoiță după ridicarea controlului judiciar
Autor: Dana Mihai

robert-negoita_01490500 Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Foto: Agerpres

Robert Negoiță și-a reluat activitatea la Primăria Sectorului 3 după ce Tribunalul București a revocat măsura controlului judiciar în dosarul privind străzi construite fără avize peste conducte de gaze.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat că a crezut permanent în nevinovăţia lui şi că şi-a reluat activitatea la autoritatea locală, pentru a rezolva problemele comunităţii, după ce Tribunalul Bucureşti a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.

"Am crezut permanent în nevinovăţia mea. (...) Iată-mă înapoi în biroul Primăriei. Din acest moment sunt la treabă, aşa că vom relua ce am lăsat acum o săptămână, începând de astăzi, cu sesizări, cu activitate, cu treabă, astfel încât să ne ducem la îndeplinire menirea pentru care existăm (...) şi anume să rezolvăm problemele comunităţii Sector 3", a spus Robert Negoiţă, într-un clip video postat pe Facebook.

Mesaj de mulțumire pentru susținători și pentru justiție

El le-a mulţumit tuturor celor care i-au fost alături în perioada "complicată". "Am avut o perioadă grea. Nu doresc nimănui să treacă prin aşa ceva. (...) Iată că justiţia funcţionează, încă o dată recunoştinţă maximă justiţiei din România", a adăugat Robert Negoiţă.

Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3 şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.

Citește și: Victorie pentru Robert Negoiță în instanță

Decizia instanţei este definitivă, astfel încât Robert Negoiţă se poate întoarce la Primărie.

Primarul Negoiţă a fost plasat de Direcţia Naţională Anticorupţie sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauţiuni de 800.000 de lei. Totodată, el avea interdicţia de a-şi exercita funcţia de primar.

robert negoita
primaria sectorului 3
