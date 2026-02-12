Angela Merkel nu va candida la președinția Germaniei

Aceasta a respins informaţii din tabloidul Bild conform cărora Partidul Verde, de opoziţie, ar putea să o propună pe Merkel, din partea Uniunii Creştin-Democrate (CDU), drept candidată la alegerile prezidenţiale din 2027.

Al doilea şi ultimul mandat al preşedintelui Frank-Walter Steinmeier în acest rol preponderent ceremonial se încheie în martie 2027.

Au apărut speculaţii care sugerează că Merkel, care a condus Germania din 2005 până în 2021, ar putea încerca să devină prima femeie preşedinte al ţării.

Zvonurile despre o candidatură a lui Merkel, respinse oficial

La rândul ei, Britta Hasselmann, lidera parlamentară a Partidului Verde, a infirmat zvonul.

"Nu există niciun adevăr în asta", a declarat ea pentru ziarul Rheinische Post. "Nu am discutat şi nici nu am decis nimic cu privire la alegerile prezidenţiale federale", a mai afirmat ea.

Printre alţi potenţiali candidaţi la preşedinţie se numără ministrul Educaţiei, Karien Prien, şi Ilse Aigner, preşedinta parlamentului landului Bavaria.

Merkel a rămas în mare parte în afara politicii de la retragerea sa în 2021, dar urmează să participe la o conferinţă a partidului CDU ca invitată de onoare săptămâna viitoare.