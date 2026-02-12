€ 5.0934
DCNews Stiri Percheziții DNA la șeful Poliției Sector 1, Andrei Mihai Manta - surse
Data actualizării: 16:00 12 Feb 2026 | Data publicării: 12:19 12 Feb 2026

Percheziții DNA la șeful Poliției Sector 1, Andrei Mihai Manta - surse
Autor: Andrei Itu

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Sursa foto: Freepik

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac mai multe percheziții, joi. Printre acestea s-ar număra și la domiciliul și în biroul șefului Poliției Sectorului 1 București.

Este vorba despre șefului Poliției Sectorului 1 București Andrei-Mihai Manta, conform România TV.

Pe lângă șeful Poliției Andrei-Mihai Manta, ar mai fi vizați mai mulți ofițeri din cadrul Serviciului de Investigații Economice de la Sectorul 1.

Ce suspiciuni de corupție sunt vizate

Conform informațiilor obținute din surse judiciare, sunt vizate posibile abateri în procesul de recuperare a unor sume de bani de la companii de transport ce operează prin aplicații de tip taxi. Totodată, anchetatorii verifică posibile situații, în care anumite societăți comerciale ar fi avut parte de tratament preferențial din partea polițiștilor implicați în cauză.

Comunicat DNA


"Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass-media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 28 milioane de lei.

În cursul zilei de 12 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 4 locații situate pe raza municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare", se arată în comunicat. Vezi detalii aici!

