IRI Travel lansează Târgul de Turism Online (ediția februarie 2026) și extinde campania Ultra Early Booking

Campania aduce reduceri suplimentare aplicate peste tarifele deja avantajoase de tip Early Booking, generând pachete speciale Ultra Early Booking, disponibile exclusiv prin agențiile partenere IRI Travel din întreaga țară.

Un touroperator dedicat agențiilor de turism

IRI Travel își reafirmă poziționarea clară: companie orientată către parteneriate solide și durabile cu agențiile de turism. În prezent, peste 99% dintre pachetele turistice IRI Travel sunt comercializate prin cele peste 1.500 de agenții partenere.

Toate ofertele din cadrul TTR Online 2026 sunt disponibile prin aceste agenții, care asigură consultanță personalizată și suport complet turiștilor.

IRI Travel, creșteri pentru luna februarie

„TTR Online 2026 este, în primul rând, un proiect dedicat partenerilor noștri. Noi nu concurăm agențiile, ci lucrăm exclusiv pentru ele. 99% dintre pachetele noastre sunt vândute prin rețeaua națională de agenții partenere, iar succesul nostru este, de fapt, succesul lor.

În ianuarie 2026 am înregistrat o creștere a rezervărilor early booking față de ianuarie 2025, pentru Bulgaria, litoralul românesc, Grecia și Turcia. Însă ne așteptăm la creșteri spectaculoase pentru luna februarie. Este un semnal clar că turiștii români își planifică din timp vacanțele și că agențiile partenere reușesc să transmită foarte bine avantajele rezervărilor timpurii.

Ultra Early Booking înseamnă reduceri mai mari decât cele clasice de early booking, aplicabile strict în această perioadă de târg online. Tot ceea ce facem este împreună cu partenerii noștri și pentru turiștii lor”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Destinațiile vedetă ale sezonului 2026

Pentru sezonul estival 2026, cele mai căutate destinații rămân:

-Bulgaria – Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Obzor, Nessebar, Sveti Vlas, Kranevo;

-Litoralul românesc – Mamaia, Eforie Nord, Costinești, Neptun, Jupiter, Saturn;

-Grecia – Halkidiki, Riviera Olimpului, Thassos, Lefkada, Zakynthos;

-Turcia – Kușadasi, Didim, Bodrum, Marmaris, Antalya;

-Pentru mini-vacanța de 1 Mai 2026 și perioada Paștelui, un interes deosebit se înregistrează pentru litoralul bulgăresc și românesc.

Exemple de oferte – TTR Online (februarie 2026)

BULGARIA – Litoral 2026

GRIFID Arabella 4★ – Nisipurile de Aur (Ultra All Inclusive, adults-friendly, prima linie). Tarife de la 354 € / persoană / 5 nopți

Reduceri Early Booking de până la -30% (booking 04.02 – 15.02.2026)

Avans 10%, plajă inclusă (2 șezlonguri + umbrelă).

ALBENA

Perioada rezervări: 10.02 – 28.02.2026

Sejur minim: 5 nopți. Până la -25% reducere pentru majoritatea hotelurilor din stațiune

Kaliakra Beach 4★ & Maritim Amelia 5★ – reducere specială 7%

Hoteluri selectate – reducere 15%

Avans 10% și reduceri cumulate până la 25%.

Albena rămâne una dintre cele mai bine vândute destinații pentru familii în 2026, datorită raportului excelent preț–calitate.

SUNNY BEACH, OBZOR, NESSEBAR, NISIPURILE DE AUR

În cadrul TTR Online 2026, hoteluri de top din acest stațiuni oferă reduceri între -20% și -40%, în funcție de perioadă:

-Reina del Mar 5★ – Obzor: până la -34% + extra TTR;

-Imperial Resort 4★ & Forum 4★ – Sunny Beach: -25%;

-Melia Grand Hermitage 5★ – Nisipurile de Aur: până la -20%;

-Palm Beach 4★ – Nisipurile de Aur: până la -35% (55+ până la -45%);

-MPM Hotels (Arsena, Astoria, Condor, Orel, Kalina Garden): până la -40%;

-Asteria Family 4★, Dreams 4★, Secrets 5★: până la -45% în anumite perioade;

-Alua & Aluasun (Obzor / Sunny Beach): până la -35%.

TURCIA – Bodrum

Reduceri Early Booking de până la -55%, valabile pentru rezervări până la 28.02.2026. Tarife de la 124 € / persoană / 7 nopți.

Exemple de tarife în funcție de hoteluri:

-Hoteluri 3★–4★ All Inclusive – de la 198 €;

-Hoteluri 4★ premium – de la 263 €;

-Hoteluri 5★ Ultra All Inclusive – de la 366 €;

-Resorturi 5★ de top (Selectum, Labranda, La Blanche, Duja, Blue Dreams etc.) – tarife competitive pentru sezon 2026.

Ultra Early Booking – avantaj competitiv pentru turiști și agenții

Ofertele Ultra Early Booking sunt valabile strict în perioada campaniei TTR Online 2026 și reprezintă o oportunitate strategică atât pentru turiști, cât și pentru agențiile partenere, care pot oferi clienților lor cele mai competitive tarife din piață.

Prin această campanie, IRI Travel consolidează relația cu agențiile de turism din România și își reafirmă angajamentul de a dezvolta, împreună cu acestea, un model de business bazat pe încredere, predictibilitate și creștere sustenabilă.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.