€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Stiri Ce infuzii să bei după mesele copioase de sărbători
Data actualizării: 16:18 08 Ian 2026 | Data publicării: 16:09 08 Ian 2026

Ce infuzii să bei după mesele copioase de sărbători
Autor: Darius Mureșan

Ce infuzii să bei după mesele copioase de sărbători Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepic.diller
 

După excesele din perioada sărbătorilor, organismul are nevoie de ajutor pentru a digera mai ușor și pentru a elimina toxinele.

Alejandro Crespo, director de dezvoltare și calitate la o companie specializată în producția, ambalarea și comercializarea produselor alimentare printre care și ceaiuri, a recomandat câteva infuzii care au rolul de a ajuta organismul după excesele din perioada sărbătorilor.

Una dintre infuziile recomandate de expert este preparată cu mușețel, mentă, fenicul, verbină, lemn dulce, tei și anason stelat. Această infuzie ajută sistemul digestiv, îl relaxează și ajută la eliminarea gazelor. De asemenea, ajută la ameliorarea indigestiei, reduce colicile și minimizează gazele. Pentru a-i vedea beneficiile, este necesar ca infuzia să fie consumată după masă. 

O altă infuzie care ajută sistemul digestiv este cea de frunze de senna, scoarță de crușin, semințe de coriandru și aromă naturală de mentă. Această infuzie promovează regularitatea și tranzitul intestinal sănătos în cazurile de constipație ușoară și ocazională. Ea acționează ca un laxativ ușor, dar trebuie utilizată doar ocazional și nu este potrivită pentru utilizare prelungită.

Pentru un efect detoxifiant, Alejandro Crespo recomandă infuzia de „păpădie, pelin, brusture sau armurariu, un amestec de plante cu proprietăți care stimulează funcția hepatică și renală, contribuie la eliminarea toxinelor și controlul greutății”, potrivit 20minutos.es

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

infuzie
cura detoxifiere
excese alimentare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cine este femeia omorâtă de un agent federal în Minneapolis / Video
Publicat acum 8 minute
Caz revoltător în Prahova. Polițist acuzat de două femei, victime ale violenței domestice, că le-a agresat sexual chiar în secție
Publicat acum 24 minute
Țăranul român, între legendă și adevăr. Virgil Nițulescu, invitat la "Antimit" - VIDEO
Publicat acum 33 minute
Firmele americane pun mâna pe activele Lukoil din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, cu sprijinul lui Donald Trump
Publicat acum 44 minute
Accident în Predeal: O mașină a derapat și a ajuns pe acoperișul unei pensiuni. Imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat acum 9 ore si 46 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close