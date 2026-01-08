Ce infuzii să bei după mesele copioase de sărbători

Alejandro Crespo, director de dezvoltare și calitate la o companie specializată în producția, ambalarea și comercializarea produselor alimentare printre care și ceaiuri, a recomandat câteva infuzii care au rolul de a ajuta organismul după excesele din perioada sărbătorilor.

Una dintre infuziile recomandate de expert este preparată cu mușețel, mentă, fenicul, verbină, lemn dulce, tei și anason stelat. Această infuzie ajută sistemul digestiv, îl relaxează și ajută la eliminarea gazelor. De asemenea, ajută la ameliorarea indigestiei, reduce colicile și minimizează gazele. Pentru a-i vedea beneficiile, este necesar ca infuzia să fie consumată după masă.

O altă infuzie care ajută sistemul digestiv este cea de frunze de senna, scoarță de crușin, semințe de coriandru și aromă naturală de mentă. Această infuzie promovează regularitatea și tranzitul intestinal sănătos în cazurile de constipație ușoară și ocazională. Ea acționează ca un laxativ ușor, dar trebuie utilizată doar ocazional și nu este potrivită pentru utilizare prelungită.

Pentru un efect detoxifiant, Alejandro Crespo recomandă infuzia de „păpădie, pelin, brusture sau armurariu, un amestec de plante cu proprietăți care stimulează funcția hepatică și renală, contribuie la eliminarea toxinelor și controlul greutății”, potrivit 20minutos.es.