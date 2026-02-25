Comisia Europeană lansează o consultare publică pentru noul regulament al ajutoarelor de stat (RGECA). Cine va primi mai mulți bani

Noua versiune va alinia RGECA la condiţiile sociale, de piaţă şi tehnologice actuale, mai simplu şi mai raţionalizat, conform unui comunicat al Executivului comunitar.

Categorii de ajutoare de stat sunt declarate compatibile cu normele Uniunii

Anumite categorii de ajutoare de stat sunt declarate compatibile cu normele Uniunii, în baza RGECA, dacă îndeplinesc mai multe cerinţe, şi sunt exceptate de la obligaţia notificării prealabile şi a aprobării de către Comisie. Acest fapt le permite statelor UE să dea rapid ajutoare dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii ce limitează denaturarea concurenţei pe piaţa unică.

Noul RGECA va scădea sarcină administrativă şi va fi mai uşor de interpretat şi de aplicat. Acesta va fi adaptat la evoluţiile sociale, de piaţă şi tehnologice recente şi va permite o mai mare flexibilitate în conceperea măsurilor de ajutor.

Ce va fi simplificat și clarificat

După 12 ani de aplicare şi în urma mai multor schimbări, normele de exceptare pe categorii vor fi clarificate şi simplificate. Comisia Europeană va propune un nou RGECA înainte de expirarea regulamentului actual la sfârşitul lui 2026, cu scopul de a accelera acordarea de ajutoare necesare şi proporţionale. Expunerea de motive ce însoţeşte proiectul noului RGECA arată cele mai importante schimbări pentru a ilustra domeniul de aplicare al acestei revizuiri cuprinzătoare.

Cea mai curpinzătoare propunere de actualizare a RGECA

Propunerea de miercuri a Comisiei Europene este cea mai cuprinzătoare actualizare a RGECA de la intrarea sa în vigoare şi acoperă o serie de domenii. Printre principalele schimbări se numără următoarele, respectiv noi condiţii simple pentru ajutoarele cu valoare scăzută destinate unor proiecte sau activităţi specifice, cum ar fi cele pentru C&D ori pentru protecţia mediului, indiferent de dimensiunea întreprinderii. Acest lucru înseamnă un acces mai simplu la ajutoarele de stat, în special pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie ori pentru întreprinderile sociale.

Totodată, o abordarea mai eficientă a nevoilor IMM-urilor, de exemplu datorită unor instrumente de finanţare de risc mai flexibile ori unor ajutoare sub forma unui tratament fiscal favorabil în situația opţiunilor pe acţiuni şi garanţiilor pentru angajaţi, dar şi prin asigurarea unui mai bun acces pentru întreprinderile sociale la ajutoarele destinate IMM-urilor.

Ajutoare de exploatare pentru energia din surse regenerabile

Mai mult, acordarea de ajutoare de exploatare pentru energia din surse regenerabile va fi mai simplă şi posibilă la o scară mai largă. De exemplu, pentru astfel de scheme de ajutoare, bugetul anual nu va mai fi limitat la 300 de milioane euro, ci rămâne aplicabil un simplu plafon per beneficiar.

Vor fi incluse dispoziţii actualizate care să ajute la abordarea crizei locuinţelor, permiţând intensităţi mai mari ale ajutoarelor pentru măsurile de eficienţă energetică în proiectele de locuinţe sociale ori la preţuri accesibile şi pentru întreprinderile sociale care furnizează locuinţe şi norme actualizate cu scopul să stimuleze C&D şi inovarea.

Întreprinderile tinere şi inovatoare cu o bază slabă de capital propriu sau care cheltuiesc rezerve de lichidităţi pentru a dezvolta produse vor deveni eligibile să ia ajutor pentru C&D şi inovare. Va fi mai uşor să se acorde ajutoare clusterelor de inovare, infrastructurii de cercetare şi infrastructurii de testare şi experimentale.

Cine va primi stimulente mai puternice

Comisia va propune stimulente mai puternice pentru perfecţionarea şi recalificarea lucrătorilor cu scopul de a stimula competitivitatea. De exemplu, se pot acorda mai multe ajutoare pentru formarea lucrătorilor în domeniul competenţelor digitale şi STIM decât în temeiul actualului RGECA.

În domeniul producţiei agricole, pescuitul şi acvacultura vor deveni eligibile pentru majoritatea categoriilor de ajutoare, statele membre UE vor avea posibilitatea de a oferi ajutoare acestor sectoare în temeiul RGECA ori al exceptărilor sectoriale pe categorii.

Noul RGECA și ajutoarele pentru aeroporturi

Mai mult, vor fi norme mai clare şi mai flexibile, care vor fi aplicate ajutoarelor pentru aeroporturi. Noul RGECA va spori dimensiunea permisă a aeroporturilor eligibile, cu scopul de a primi ajutoare de exploatare.

Totodată, va exista claritate în ceea ce priveşte compatibilitatea ajutoarelor sub formă de instrumente financiare gestionate de intermediari financiari, cum ar fi fondurile de investiţii sau băncile, posibilitatea folosirii aşa-numitelor opţiuni simplificate în materie de costuri, precum finanţarea forfetară, costurile unitare ori sumele forfetare, ca alternativă simplă la documentarea costurilor "reale" în situația tuturor măsurilor de ajutor în care trebuie identificate costurile eligibile, şi eliminarea obligaţiei de a evalua schemele de ajutoare cu bugete mari, notează Agerpres.

