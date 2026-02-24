€ 5.0954
|
$ 4.3231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
 
DCNews Stiri Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
Data actualizării: 16:13 24 Feb 2026 | Data publicării: 16:12 24 Feb 2026

Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
Autor: Bogdan Constantin

Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă - Freepik Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă - Freepik

Primăria Sectorului 3 a extins in ultimii ani rețeaua de baze sportive de cartier, cu acces gratuit, astfel încât mișcarea sa fie o opțiune reala pentru cat mai mulți oameni, în special copii, aproape de casa.

Vorbim despre zeci de terenuri dedicate sporturilor de echipă și individuale, folosite zilnic, în special după-amiaza și în weekend, când capacitatea maximă este frecvent atinsă. Bazele sportive răspund uneia dintre cele mai acute probleme de sănătate publică din România: obezitatea și bolile cardiovasculare. Cu o rețea extinsă de terenuri de sport cu acces gratuit, Sectorul 3 devine un exemplu de bune practici în promovarea unui stil de viață activ și sănătos la nivel urban.

Cifre oficiale îngrijorătoare pentru România

Conform Atlasului Mondial de Obezitate 2025 și datelor Colegiului Medicilor din România, prevalența obezității în țara noastră este de 22,5%, ceea ce înseamnă aproximativ 4 milioane de români care suferă de obezitate. Situația devine și mai îngrijorătoare când privim tabloul complet: 70% dintre adulți au un indice de masă corporală crescut (fie supraponderali, fie obezi), iar proiecțiile arată că până în 2030 peste 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. 

Obezitatea și bolile cardiovasculare sunt strâns legate. Studiile arată că persoanele obeze au de până la 80 de ori mai multe șanse să dezvolte diabet zaharat de tip 2, care la rândul său este un factor major de risc pentru bolile cardiovasculare. Grăsimea în exces duce la hipertensiune arterială sau insuficiență cardiacă. România înregistrează o rată de mortalitate prin boli cardiovasculare de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene.

O infrastructură pentru sănătate

În tot acest context, bazele sportive de cartier pe care le-am construit reprezintă  infrastructura care ajuta concret la prevenirea obezității, la reducerea riscului cardiovascular si la îmbunătățirea stării generale de sănătate. Impactul e cu atât mai mare cu cat terenurile sunt aproape, pot fi folosite spontan si nu presupun abonamente, programări sau costuri recurente. Vorbim de zeci de terenuri de fotbal, baschet, volei, tenis de câmp, de picior sau de masă, în zonele Unirii, Vitan, Parcul IOR, Parcul Teilor, Drumul Lunca Bisericii, Drumul Lunca Cetății, Drumul Lunca Vișagului sau Drumul Gura Badicului.

Continuam extinderea rețelei

Pentru a răspunde cererii ridicate, avem în lucru încă două baze sportive, pe Șoseaua Gării Cățelu și pe Bulevardul Energeticienilor. Obiectivul este simplu: sa creștem capacitatea și să menținem accesul gratuit, astfel încât infrastructura sportivă sa rămână o soluție folosita zi de zi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

baze sportive Sectorul 3
terenuri sport gratuite București
infrastructură sport urbană
obezitate România 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
Publicat acum 23 minute
Relația și banii: Cum ne gestionăm finanțele în cuplu? Avocata Ana Maria Udriște: Iubirea se termină exact când începe tranzacția
Publicat acum 38 minute
Rusia deschide o anchetă împotriva fondatorului Telegram. De ce e acuzat Pavel Durov
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Generația mamelor care nu mai vor să se „sacrifice”. Ce preț plătesc copiii? Daniela Gavankar, la Părinți Prezenți / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Tranziția către sezonul cald: cum îți protejezi ochii de lumina schimbătoare a primăverii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Guvernul Bolojan, măsură, în premieră, în România. Adrian Negrescu o aplaudă. E mai bună decât creșterea de salarii și pensii!
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Horoscop 24 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 49 minute
ANM, avertizare generală: Rafală de Coduri Portocalii și Galbene de viscol - zonele vizate
Publicat acum 7 ore si 32 minute
Delapidare de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Constanța. Ministerul Educației sesizează DNA
Publicat acum 5 ore si 56 minute
Singurul județ din România în care, în 2025, au fost mai multe nașteri decât decese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close