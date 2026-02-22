€ 5.0974
DCNews Stiri Cutremur puternic, cu magnitudine 7,1, a lovit Malaezia
Data publicării: 22:59 22 Feb 2026

Cutremur puternic, cu magnitudine 7,1, a lovit Malaezia
Autor: Iulia Horovei

cutremur-romania-martea-alba_14691300 Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur puternic s-a produs, duminică seară, în Malaezia.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a anunțat că un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a zguduit anumite părți din Malaezia, duminică seară, înainte de ora 17:00 GMT (luni noapte, ora locală 01:00).

Cutremur în Malaezia. Sursa foto: USGS

Cutremur în Malaezia. Sursa foto: USGS

Cutremurul a avut o adâncime de 620 de kilometri, iar epicentrul a fost situat la 55 de kilometri nord-nord-vest de Kota Belud, Malaezia.

Nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami și nu au existat rapoarte imediate despre pagube, potrivit AP. Cutremurul s-a simțit și în Sarawak și Sabah, aflate la 300-600 kilometri de epicentru.

