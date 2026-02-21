€ 5.0974
DCNews Stiri Andreea Androne, invitată la "Mi-Th Influencer", duminică de la ora 11:00
Data actualizării: 23:27 21 Feb 2026 | Data publicării: 23:26 21 Feb 2026

EXCLUSIV Andreea Androne, invitată la "Mi-Th Influencer", duminică de la ora 11:00
Autor: Dana Mihai

Andreea Androne, invitată la "Mi-Th Influencer", duminică de la ora 11:00

Emisiunea Mi-Th Influencer revine cu o nouă ediție.

Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 22 februarie la o nouă ediție a emisiunii Mi-Th Influencer. De această dată este invitată Andreea Androne, o tânără frumoasă care la 17 ani, pasionată de actorie și călărie.

Emisiunea se transmite duminică, 22 februarie, de la ora 11:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor platforme. 

Rămâneţi alături de noi!

