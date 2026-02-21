Andreea Androne, invitată la "Mi-Th Influencer", duminică de la ora 11:00

Emisiunea Mi-Th Influencer revine cu o nouă ediție.
Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 22 februarie la o nouă ediție a emisiunii Mi-Th Influencer. De această dată este invitată Andreea Androne, o tânără frumoasă care la 17 ani, pasionată de actorie și călărie.
Emisiunea se transmite duminică, 22 februarie, de la ora 11:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor platforme.
Rămâneţi alături de noi!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci