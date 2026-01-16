Sâmbătă, 17 ianuarie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și jurnalista și specialista în educație Măriuca Mihăilescu, președinta Asociației pentru Educație Digitală Bigger Picture vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre organizația care dezvoltă de peste șase ani proiecte educaționale dedicate copiilor, părinților și profesorilor, dar și despre volumul Români de poveste.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!