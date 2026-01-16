€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Români de poveste, subiectul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Data publicării: 11:42 16 Ian 2026

EXCLUSIV Români de poveste, subiectul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Măriuca Mihăilescu jurnalista Imagine cu jurnalista Măriuca Mihăilescu. Foto: emisiunea De Ce Citim

Măriuca Mihăilescu este invitata acestei săptămâni la De Ce Citim.

 

Sâmbătă, 17 ianuarie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și  jurnalista și specialista în educație Măriuca Mihăilescu, președinta Asociației pentru Educație Digitală Bigger Picture vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre organizația care dezvoltă de peste șase ani proiecte educaționale dedicate copiilor, părinților și profesorilor, dar și despre volumul Români de poveste.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

de ce citim
flaviu predescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Impozitul pe clădiri, nouă majorare în 2026? Singurele apartamente care s-ar putea ieftini
Publicat acum 15 minute
Polițiștii din Timiș au găsit sursa exploziei de la sediul Poliției Rutiere Lugoj
Publicat acum 34 minute
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat acum 34 minute
Fermierii români, protest spontan cu tractoarele, ca în Franța, împotriva Mercosur. Bogdan Chirieac: Nu mai suportă batjocura!
Publicat acum 42 minute
Clădiri construite în 2 ani, dar avizate în minimum 5. Tinu Sebeșanu, antreprenor: O problemă majoră! / Chirieac, șocat: Asta e glumă?
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 19 ore si 57 minute
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close