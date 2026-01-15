€ 5.0891
România, între oportunități și riscuri: Ce trebuie să știe investitorii. Interviu cu Tinu Sebeșanu
Data publicării: 21:22 15 Ian 2026

EXCLUSIV România, între oportunități și riscuri: Ce trebuie să știe investitorii. Interviu cu Tinu Sebeșanu
Autor: Anca Murgoci

tinu sebesanu Tinu Sebeșanu

Tinu Sebeșanu este invitatul lui Bogdan Chirieac vineri, la DC News și DC Business.

 

Tinu Sebeșanu, antreprenor cu peste trei decenii de experiență în turism, ospitalitate și dezvoltare imobiliară, vine la DC News și DC Business. Manager cu experiență, care a construit și coordonat echipe de succes în zona de dezvoltare și operațiuni, cu expertiză în management strategic, financiar și marketing.

Se va discuta despre peisajul tot mai dinamic al ospitalității românești. Cu ce se confruntă investitorii din România? Care este situația în imobiliare? Cum fac față oamenii care vor să investească în România în acest nou climat economic?

Tinu Sebeșanu, presedintele Federatiei Investitorilor și Dezvoltarilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES), vine să ne răspundă la toate întrebările care contează. Stați cu noi! Emisiunea se va difuza vineri, la ora 13.00, pe DC News și DC Business - Facebook și Youtube.

Tinu Sebeșanu are o carieră de peste 30 de ani

Tinu Sebeșanu are o carieră de peste 30 de ani în management, dezvoltare și consultanță în domeniul ospitalității, imobiliarelor și afacerilor. A ocupat mai multe funcții de conducere, inclusiv CEO al Impact Developer & Contractor și director general al Grand Plaza Hotel și Parc Hotels. Este partener în Trend Hospitality și Expressoft.

Absolvent al Universității Politehnice București, și-a completat studiile cu specializări la Cornell University, Boston University și Henley Business School. A obținut certificări în management strategic, administrarea resurselor și strategii financiare.

Este fondator al FIDES și HORA, membru în diverse asociații profesionale, inclusiv AmCham, BRCC, EHMA și FIHR. A fost membru în Consiliile de Administrație ale TAROM și CFR Infrastructură. 

tinu sebesanu
imobiliare
tarom
cfr
