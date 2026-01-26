€ 5.0960
Neptun a intrat în Berbec. Previziuni pentru toate zodiile, valabile până în 2039 - VIDEO
Data actualizării: 15:31 26 Ian 2026 | Data publicării: 15:13 26 Ian 2026

EXCLUSIV Neptun a intrat în Berbec. Previziuni pentru toate zodiile, valabile până în 2039 - VIDEO

personaj apă fantasy Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii despre tranzitul lui Neptun în Berbec.

Astăzi a început unul dintre cele mai puternice tranzite astrologice pe care le putem trăi! Neptun a intrat în Berbec, unde va rămâne până în 2039. Fiecare dintre noi își va redefini propria individualitate până atunci. În astrologie, Neptun reprezintă dizolvarea, haosul, inspirația și ceața. Arhetipul Berbecului este cel al începuturilor, al luptei, al curajului și al furiei.

Neptun este o planetă transgenerațională(stă aproximativ treisprezece ani într-un semn zodiacal), deci fiecare tranzit al său creează tendințe pe termen lung.

Citește și Ce s-a întâmplat ultima dată când Neptun a intrat în Berbec, acum 165 de ani: Ne așteaptă schimbări majore

Pe plan mondial, vom asista la reconfigurarea puterilor, hărților și apariția altor ideologii.

Însă, pe plan personal. Neptun se pricepe să dizolve limitele în toate domeniile.

Despre acest tranzit astrologic și cum vor fi influențate toate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată luni, 26 ianuarie, începând cu ora 19.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

neptun in berbec
astrolog daniela simulescu
