Astăzi a început unul dintre cele mai puternice tranzite astrologice pe care le putem trăi! Neptun a intrat în Berbec, unde va rămâne până în 2039. Fiecare dintre noi își va redefini propria individualitate până atunci. În astrologie, Neptun reprezintă dizolvarea, haosul, inspirația și ceața. Arhetipul Berbecului este cel al începuturilor, al luptei, al curajului și al furiei.

Neptun este o planetă transgenerațională(stă aproximativ treisprezece ani într-un semn zodiacal), deci fiecare tranzit al său creează tendințe pe termen lung.

Pe plan mondial, vom asista la reconfigurarea puterilor, hărților și apariția altor ideologii.

Însă, pe plan personal. Neptun se pricepe să dizolve limitele în toate domeniile.

