Arta, medicament pentru suflet. Dr. Elena Demetrescu și dr. Mircea Penescu, la Academia de Sănătate

Medicina și arta se întâlnesc într-un dialog despre sensibilitate și rigoare. De la expoziții de pictură cu tradiție decenală, până la concerte simfonice susținute de chirurgi și interniști, aflăm cum reușesc medicii români să îmbine bisturiul cu penelul și arcușul, transformând actul terapeutic într-o experiență spirituală completă, atât pentru ei, cât și pentru pacienții lor.

Dr. Elena Demetrescu, președintele Cercului de Arte Plastice al Medicilor Ion Țuculescu, și prof. Mircea Penescu, concert maestrul al Orchestrei de Cameră al Medicilor au fost invitați la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News, și jurnalistul Val Vâlcu, dr. Elena Demetrescu și prof. Mircea Penescu ne-au vorbit despre:

Arta ca extensie a actului medical

"Medicina însăși este o artă. Flerul medicului atunci când cercetează pacientul și în scopul de a-i pune un diagnostic se poate asemăna cu talentul artistului atunci când se află în fața pânzei albe și își imaginează ceva ce vrea să realizeze, urmând să transpună în imagine ceea ce a visat" - dr. Elena Demetrescu.

"Într-o profesie în care confruntarea cu suferința, durerea și spectrul morții este frecventă, arta oferă o evadare în lumea frumuseții și a armoniilor, fie sonore, fie cromatice, care ne înfrumusețează viața și ne permite să evadăm din realitatea uneori sumbră într-un univers mult mai colorat și plin de viață" - prof. Mircea Penescu.

Empatia, puntea dintre cele două lumi

"Totuși, nevoia omului de spiritualitate nu a dispărut. Unele tratamente trebuie să se adreseze și acestei componente" - acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu.

Emisiunea va fi difuzată joi, 12 martie, de la ora 18:00, pe:

