DCNews Stiri Mojtaba Khamenei, prima declarație în calitate de lider suprem. Noul ayatollah vorbește de răzbunare și cere sprijin divin
Data actualizării: 17:03 12 Mar 2026 | Data publicării: 16:18 12 Mar 2026

Mojtaba Khamenei, prima declarație în calitate de lider suprem. Noul ayatollah vorbește de răzbunare și cere sprijin divin
Autor: Ioan-Radu Gava

mojtaba khamanei Foto: Agerpres

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, iese la rampă cu prima sa declarație și amenință cu blocarea Strâmtorii Ormuz.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Fars a publicat o declarație a liderului iranian Mojtaba Khamenei, în care precizează că Iranul va continua să caute răzbunare pentru cei pe care îi numește „morți” și subliniază menținerea unității naționale în timpul crizei actuale.

El a îndemnat la o participare publică puternică la demonstrațiile de Ziua Quds și a spus că Iranul ar trebui să continue să folosească potențialul avantaj al blocării Strâmtorii Hormuz.

CITEȘTE ȘI              -               Iranul a încălcat regula lăsată cu limbă de moarte de ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem al țării

Noul ayatollah Khamenei a declarat că a aflat despre votul Adunării Experților pentru numirea sa în funcția de lider suprem prin intermediul televiziunii de stat.

El a descris rolul de conducere ca fiind dificil după moștenirea lăsată de Ruhollah Khomeini și Ali Khamenei, tatăl său, și a cerut asistență divină și sprijin public, subliniind în același timp importanța păstrării unității naționale.

CITEȘTE ȘI             -             Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani

Mojtaba Khamenei
iran
razboi
