"Potențial uriaș în România". Veste bună pentru baschetul românesc, de la BCR și FRB

Banca Comercială Română (BCR) și Federația Română de Baschet (FRB) anunță un parteneriat pentru susținerea primelor două ligi naționale masculine: Liga Națională de Baschet masculin, care aduce la start 16 formații și Liga I masculin care include 23 de echipe. Pentru că banca devine astfel sponsorul principal, competițiile vor purta și numele BCR. Colaborarea dintre BCR și Federația Română de Baschet se va desfășura pe o perioadă de 2 ani.

Potrivit unui comunicat de presă al BCR, parteneriatul se înscrie în direcția de brand a grupului financiar - „Ai încredere în tine” - construită în jurul ideii că încrederea nu apare de una singură și nu se formează în izolare.

"De cele mai multe ori, încrederea se construiește în echipă, în comunitate și în relațiile dintre oameni. Baschetul este unul dintre sporturile care arată cel mai clar acest lucru: nimeni nu câștigă singur, iar în jurul fiecărei echipe se formează comunități de jucători, antrenori și suporteri care cresc împreună", transmite BCR.

Sergiu Manea, CEO BCR: Ne bucurăm să fim alături de baschetul românesc

„În baschet, cel mai important moment nu este coșul, ci pasa decisivă care îl face posibil. Este acea clipă când ai încredere în colegul tău și joci pentru echipă. Cred că ar fi minunat să ne inspirăm mai des și în societate din felul în care se joacă baschetul: fiecare își face rolul, avem încredere unul în celălalt, iar succesul vine din colaborare.

Ne bucurăm să fim alături de baschetul românesc și de comunitățile din jurul acestui sport, care îi ajută pe tineri să învețe ce înseamnă spiritul de echipă, disciplina și curajul de a merge mai departe”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

"Baschetul, un sport cu un potențial uriaș în România"

Precizăm că în România baschetul se numără printre sporturile cu cea mai mare bază de practicanți. Federația Română de Baschet are aproximativ 32.000 de sportivi legitimați, iar la finalul anului 2024 erau înregistrate 316 structuri sportive afiliate. În sezonul 2023–2024, campionatele naționale de baschet 3x3 au adunat 822 de echipe, masculin și feminin.

„Baschetul este un sport cu un potențial uriaș în România, iar dezvoltarea sa depinde în mare măsură de susținerea pe care o primește. Tocmai de aceea, apreciem sprijinul oferit de BCR, un parteneriat care contribuie la creșterea și promovarea acestui sport. Totodată, dorim să oferim partenerilor noștri pe viitor și alte proiecte. Performanța sportivă este un obiectiv, dar și un vehicul de a se conecta cu societatea în chestiuni de educație și integrare socială”, a declarat Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet.