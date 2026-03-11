€ 5.0937
|
$ 4.3887
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3887
 
DCNews Politica Cartea puternică pe care o poate juca România cu SUA. Schimbul cu Baza Kogălniceanu - un câștig pentru toți românii
Data publicării: 12:47 11 Mar 2026

Cartea puternică pe care o poate juca România cu SUA. Schimbul cu Baza Kogălniceanu - un câștig pentru toți românii
Autor: Andrei Itu

imagine cu o racheta, razboi Sursa foto: Freepik

SUA ar putea trimite la Baza Kogălniceanu avioane pentru intervenții în Iran. Analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat ce ar putea câștiga, la schimb, România.

Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), miercuri dimineață, la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și a solicitării venite din partea Statelor Unite.

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a punctat, la Realitatea Plus, printre altele, ce carte importantă ar putea juca România, în situația cel mai probabilă în care CSAT și Parlamentul vor da curs cererii Statelor Unite ale Americii.

”Măsurile de apărare anti-aeriană trebuie activate la cel mai ridicat nivel de alertă”

„Nu am niciun fel de îndoială că CSAT va da curs solicitării Statelor Unite și Baza de la Mihail Kogălnicenau va putea fi folosită de Statele Unite în acțiunea din Iran.

Practic, este doar o formalitate, cred că și Parlamentul va vota, cu majoritate. Probabil și AUR va vota, ținând cont de faptul că domnul Simion tot încearcă să se pună bine cu Washington-ul. Deja cred că trebuie pregătite măsurile de apărare, care există la Baza Mihail Kogălniceanu, pentru că acolo există și un contigent multinațional, inclusiv militari americani. Problema este că domnul Trump a retras 800 dintre ei, a hotărât anul trecut. Prin urmare, măsurile de apărare anti-aeriană trebuie activate la cel mai ridicat nivel de alertă. De asemenea, cu drona nu ajunge Iranul la Kogălniceanu, iar cu privire la rachetele balistice Scutul de la Deveselu le poate intercepta” a spus Bogdan Chirieac. 

Vezi aici mai mult pe această temă

Cartea puternică pe care o poate folosi România cu SUA ca urmare a folosirii Bazei Mihail Kogălniceanu

„Cum vor vedea americanii, în cazul cel mai probabil în care vom accepta doleanțele lor, această acceptare, ca o formalitate? Sau ca pe un gest frumos? Și, în acest sens, poate vom primi pe viitor dreptul la Visa Waiver...”, a ridicat problema moderatorul Realitatea Plus. 

„Aveți dreptate, dar depinde cum va acționa diplomația românească. Aici, cred că nu aveți vreo așteptare de la doamna Oana Țoiu, dar sunt miniștrii, precum domnul Cătălin Predoiu, domnul Miruță de la Apărare, este președintele, dar nu mă aștept de la domnul Bolojan. Cei menționați ar putea să folosească această aprobare pentru a se apropia de Administrația Trump”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, referindu-se la cartea de schimb pe care o poate folosi România pentru Visa Waiver. 

Analistul politic anticipează că vor fi oficiali americani care vor da telefoane la București, după ce vom da curs cererii americane privind baza de la Kogălniceanu. El consideră că problema reală a României, în acest moment, este cea diplomatică, țara noastră având mai degrabă ”o roată dezumflată” la Ministerul de Externe, minister care efectiv ”nu există, din cauza doamnei Oana Țoiu”.

Citește și - Ședință CSAT, în această dimineață, convocată-fulger de Nicușor Dan, despre criza din Orientul Mijlociu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
baza Mihail Kogălniceanu
razboi iran
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de secole. De ce vor fi desființate locurile ereditare din Camera Lorzilor
Publicat acum 20 minute
Rugăciunea cântată, o terapie nouă "în fața lui Dumnezeu". Maria Coman: E de două ori mai puternică. Muzica schimbă starea de spirit, iar corpul se adaptează
Publicat acum 42 minute
Cartea puternică pe care o poate juca România cu SUA. Schimbul cu Baza Kogălniceanu - un câștig pentru toți românii
Publicat acum 43 minute
FCSB - Metaloglobus, reprogramat de trei ori în ultimele 48 de ore. Când va debuta Mirel Rădoi la echipa lui Becali
Publicat acum 50 minute
Devine baza Kogălniceanu o țintă pentru iranieni, dacă acceptăm solicitarea SUA? Bogdan Chirieac: Pentru asta ne-am pregătit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Cine vrea ieșirea PSD de la guvernare. Cifra care spune tot
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Greșeala majoră a regimului de la Teheran care poate costa scump Iranul
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Horoscop 11 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 0 minute
SUA vor baza Kogălniceanu pentru operațiuni legate de Iran. Traian Băsescu: Afaceristul Trump a umilit Romania
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close