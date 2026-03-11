Cartea puternică pe care o poate juca România cu SUA. Schimbul cu Baza Kogălniceanu - un câștig pentru toți românii

Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), miercuri dimineață, la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și a solicitării venite din partea Statelor Unite.

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a punctat, la Realitatea Plus, printre altele, ce carte importantă ar putea juca România, în situația cel mai probabilă în care CSAT și Parlamentul vor da curs cererii Statelor Unite ale Americii.

”Măsurile de apărare anti-aeriană trebuie activate la cel mai ridicat nivel de alertă”

„Nu am niciun fel de îndoială că CSAT va da curs solicitării Statelor Unite și Baza de la Mihail Kogălnicenau va putea fi folosită de Statele Unite în acțiunea din Iran.

Practic, este doar o formalitate, cred că și Parlamentul va vota, cu majoritate. Probabil și AUR va vota, ținând cont de faptul că domnul Simion tot încearcă să se pună bine cu Washington-ul. Deja cred că trebuie pregătite măsurile de apărare, care există la Baza Mihail Kogălniceanu, pentru că acolo există și un contigent multinațional, inclusiv militari americani. Problema este că domnul Trump a retras 800 dintre ei, a hotărât anul trecut. Prin urmare, măsurile de apărare anti-aeriană trebuie activate la cel mai ridicat nivel de alertă. De asemenea, cu drona nu ajunge Iranul la Kogălniceanu, iar cu privire la rachetele balistice Scutul de la Deveselu le poate intercepta” a spus Bogdan Chirieac.

Cartea puternică pe care o poate folosi România cu SUA ca urmare a folosirii Bazei Mihail Kogălniceanu

„Cum vor vedea americanii, în cazul cel mai probabil în care vom accepta doleanțele lor, această acceptare, ca o formalitate? Sau ca pe un gest frumos? Și, în acest sens, poate vom primi pe viitor dreptul la Visa Waiver...”, a ridicat problema moderatorul Realitatea Plus.

„Aveți dreptate, dar depinde cum va acționa diplomația românească. Aici, cred că nu aveți vreo așteptare de la doamna Oana Țoiu, dar sunt miniștrii, precum domnul Cătălin Predoiu, domnul Miruță de la Apărare, este președintele, dar nu mă aștept de la domnul Bolojan. Cei menționați ar putea să folosească această aprobare pentru a se apropia de Administrația Trump”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, referindu-se la cartea de schimb pe care o poate folosi România pentru Visa Waiver.

Analistul politic anticipează că vor fi oficiali americani care vor da telefoane la București, după ce vom da curs cererii americane privind baza de la Kogălniceanu. El consideră că problema reală a României, în acest moment, este cea diplomatică, țara noastră având mai degrabă ”o roată dezumflată” la Ministerul de Externe, minister care efectiv ”nu există, din cauza doamnei Oana Țoiu”.

