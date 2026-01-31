€ 5.0961
Politica

DCNews Politica Chirieac indică o posibilă problemă pentru România: "Zelenski nu evaluează întotdeauna corect situația"
Data publicării: 23:05 31 Ian 2026

Chirieac indică o posibilă problemă pentru România: "Zelenski nu evaluează întotdeauna corect situația"
Autor: Andrei Itu

Președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski Președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, harta parțială a Ucrainei. Sursa foto: Agerpres, Pixabay. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Volodimir Zelenski este tot mai criticat pentru că încă nu se finalizează pacea în Ucraina. Analistul Bogdan Chirieac este de părere că România ar avea o mare problemă dacă Rusia nu ar fi oprită la 400-500 kilometri de granița țării noastre.

În contextul în care i se aduc tot mai multe critici lui Volodimir Zelenski, cu privire la așteptata tranșare a conflictului dintre Rusia și Ucraina, fostul președinte Traian Băsescu a lansat cuvinte usturătoare către președintele Ucrainei.

”Zelenski nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”

”Trump, din păcate, ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski și ăsta, de altfel, o mare figură care a început să dea lecții Europei, ne ceartă, ne instruiește, nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”, a spus recent Traian Băsescu.

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție telefonică la România TV, în care a punctat mai multe aspecte.

”Da, aici îi dau dreptate președintelui Băsescu. După 4 ani de război, este de înțeles că presiunea psihică în care este Volodimir Zelenski a atins cote inimaginabile și poate, din această cauză, nu este întotdeauna foarte diplomat sau nu evaluează corect situația. Adevărul este că noi toți am luat în calcul, în 2022, că Rusia se va înspăimânta de numărul pierderilor pe care le are și va opri războiul. Totuși, Rusia a pierdut peste 1 milion de oameni, morți și răniți, în acest război. Ei bine, pe Putin nu îl impresionează viața umană”, a spus Bogdan Chirieac.

”Dacă ajunge la granița noastră este o problemă”

”Nu îl interesează viața umană a propriilor militari, să ne înțelegem bine. Și Ucraina a pierdut 1 milion de oameni, dacă nu mai mulți, pentru că mulți civili nevinovați au murit în Ucraina uciși de către ruși. În acest moment, Ucraina nu se află într-o poziție favorabilă pe câmpul de luptă. Sigur că Rusia nu reușește să cucerească tot Donbas-ul, încă nu a reușit să cucerească Odesa, deși o bombardează sălbatic, ca și Kievul, este adevărat, dar toată lumea dorește acum ca Rusia să fie oprită la 400-500 de kilometri de granița României și să nu se negocieze pacea cu Rusia la granița noastră. Dacă ajunge la granița noastră este o problemă”, a mai declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

volodimir zelenski
bogdan chirieac
