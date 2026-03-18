Subcategorii în Economie

DCNews Economie Finanțare de 20 de milioane euro pentru înființarea de noi firme în județul Galați
Data actualizării: 17:45 18 Mar 2026 | Data publicării: 13:43 18 Mar 2026

Finanțare de 20 de milioane euro pentru înființarea de noi firme în județul Galați
Autor: Crişan Andreescu

Județul Galați este singurul județ din țară care va beneficia de o o linie de finanțare specială, din fonduri europene, pentru sprijinirea start-up-urilor la nivel local.

"Aproape 20 de milioane de euro vor fi alocate înființării de noi firme prin Programul Tranziție Justă 2021-2027. Această inițiativă este menită să susțină valorificarea ideilor de afaceri ale antreprenorilor gălățeni, să contribuie la diversificarea economiei locale și la dinamizarea pieței muncii. 

Mai exact, pe lângă dezvoltarea mediului de afaceri, această linie de finanțare are potențialul de a genera peste 500 de noi locuri de muncă în județul Galați", a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Demersurile noastre sunt susținute de partenerii instituționali pe gestionarea Programului Tranziție Justă din cadrul Minsterului Fondurilor Europene și ADR Sud-Est, iar în prezent așteptăm avizul final din partea Comisiei Europene pentru lansarea  acestei linii de finanțare. 

Printre domeniile prioritare avute în vedere se numără: tehnologia informației și digitalizare, industrie și producție inovativă, economie verde și soluții sustenabile, agricultură modernă și procesare alimentară, logistică și transporturi.

Mă bucur că aveam această nouă oportuntate importantă pentru dezvoltarea mediului de afaceri gălățene. Astfel, din totalul de aproape 376,2 milioane de euro alocate județului Galați prin fondurile europene PTJ, peste 60% sunt direcționate către dezvoltarea economiei locale - start-up-uri, microîntreprinderi, întreprinderi sociale, IMM-uri. Concret, 249 milioane de euro vor susține dezvoltarea a peste 300 de companii gălățene și vor genera peste 2.000 de locuri de muncă.

Sprijinim mediul de afaceri pentru o economie locală puternică, dinamică și prosperă", susține liderul PSD Galați.

