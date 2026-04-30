Agitație pe piața valutară astăzi. CURS BNR. La cât au ajuns EURO și gramul de aur. Declarație din Banca Națională

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu, a declarat, despre situația de pe piața valutară de astăzi: ”Într-adevăr, am văzut astăzi o zi foarte agitată pe piaţa valutară. Aşa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine în ceea ce priveşte guvernarea şi acest lucru s-a manifestat serios pe piaţa valutară. Acum, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situaţia se va calma. Este în curs de calmare. Sunt date pe care le putem extrage din piaţă şi ne pot permite să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieţei. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor”, a explicat Dan Suciu, la Digi 24.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că, și-n următoarele zile, incertitudinile fiind numeroase, vor continua presiuni pe curs.

Moneda națională s-a depreciat astăzi în raport cu euro, creșterea fiind de 4,13 bani, până la 5,1417 lei. Leul a pierdut teren și-n fața dolarului american, cotat la 4,3965 lei, în creştere cu 3,70 bani. Francul elvețian a ajuns la 5,5821 lei, în creştere cu 6,40 bani. Gramul de aur este cotat la 653.5585 lei, în creștere cu 15,178 lei.

Toate cotațiile de astăzi sunt valabile pentru tranzacțiile din weekend și de luni.