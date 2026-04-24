Nazare anunță reorganizarea ANAF: Vor fi desființate numeroase sedii fiscale din teritoriu

Procesul de reorganizare al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a demarat şi va însemna desfiinţarea unui număr important de sedii fiscale fizice, municipale, orăşeneşti şi comunale, a anunţat, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

"ANAF nu putea rămâne o instituţie ineficientă la nesfârşit. Am demarat reorganizarea teritorială a administraţiei fiscale - pentru că viitorul fiscalităţii în România trebuie să fie unul digitalizat, performant, care susţine bugetul public mai mult decât consumă. Am început, ireversibil, împreună cu preşedintele ANAF, Adrian Nica, un proces amplu de transformare al acestei instituţii - care vizează modul în care statul îşi colectează veniturile şi, mai ales, modul în care îşi respectă contribuabilii. Este o nouă intervenţie necesară, construită pe analize de eficienţă şi pe date concrete din teren, iar implementarea începe în perioada următoare şi se va derula etapizat, pe parcursul a aproximativ două luni. Concret, procesul de reorganizare va însemna desfiinţarea unui număr important de sedii fiscale fizice - municipale, orăşeneşti şi comunale. Nu lăsăm comunităţi fără servicii, ci regândim modul în care acestea sunt oferite: mai puţin prin ghişee fizice ineficiente şi mai mult prin digitalizare şi servicii adaptate anului 2026", a scris Alexandru Nazare.

Echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci relocate

El a menţionat că echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci relocate acolo unde este cu adevărat nevoie, în zonele cu risc ridicat de evaziune, pentru a întări capacitatea de control.

"În acelaşi timp, nu lăsăm nicio localitate fără asistenţă pentru contribuabili - dimpotrivă. În locul unor sedii fizice costisitoare (care presupun costuri cu chirii, utilităţi, întreţinere ş.a.) echipele teritoriale ANAF se vor deplasa direct în comunităţi pentru a oferi sprijin ori de câte ori este nevoie, prin colaborare cu primăriile. De fiecare dată când un primar va solicita asistenţă, echipele ANAF vor veni mai aproape de contribuabil, în orice comună, ori de câte ori este necesar. Este o schimbare de logică: de la prezenţă birocratică dispersată, la eficienţă operaţională şi rezultate măsurabile. În ultimele luni, controalele desfăşurate au arătat clar unde sunt vulnerabilităţile sistemului. ANAF a identificat reţele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală, unele formate din zeci de societăţi, cu datorii considerabile la bugetul de stat, mecanisme artificiale de facturare şi utilizarea repetată a insolvenţei pentru a evita plata obligaţiilor. Aceste realităţi nu mai pot fi tolerate. Ele confirmă nevoia unui ANAF mai bine organizat, mai prezent acolo unde apare evaziunea şi mai eficient în utilizarea resurselor", a afirmat Alexandru Nazare.

Obiectivul acestor schimbări

Ministrul Finanţelor a precizat că obiectivul acestor schimbări îl constituie realizarea unui ANAF modern, echitabil, corect şi transparent, capabil să colecteze mai bine, să reducă evaziunea şi să ofere servicii mai bune contribuabililor. Modernizarea înseamnă mai puţină birocraţie, servicii publice digitalizate, mai puţine drumuri inutile şi o utilizare mai bună a banului public.

"În acelaşi timp, transformarea înseamnă şi o schimbare de cultură organizaţională. Un alt obiectiv major pentru perioada următoare este să facem din ANAF o instituţie atractivă pentru o nouă generaţie de profesionişti. Trebuie să atragem în administraţia fiscală oameni tineri, bine pregătiţi, cu energie, care vor să performeze şi să lucreze onest în serviciul public. Fără resursă umană de calitate, nicio reformă nu poate avea succes. Reforma ANAF face parte din procesul mai amplu de consolidare fiscală, în care colectarea corectă şi eficientă devine la fel de importantă ca politica fiscală în sine. Un stat puternic şi credibil este un stat eficient, performant, care îşi respectă contribuabilii şi care foloseşte eficient banii publici", a mai scris Alexandru Nazare, conform Agerpres.

