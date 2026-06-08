Un TIR a intrat în mai multe mașini în Constanța/ Și-a continuat drumul și s-a oprit într-un stâlp VIDEO

Accident în Constanța/Sursa foto: Captură video Adane Onur, Facebook

Un accident a avut loc luni în municipiul Constanța, după ce un șofer aflat la volanul unui TIR ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a acroșat mai multe autoturisme și un autobuz, în urma căruia două persoane au fost transportate la spital, iar alte șase au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Două persoane au fost transportate la spital, iar alte şase au fost asistate medical la faţa locului, după ce un TIR a acroşat, luni după-amiază, în municipiul Constanţa, mai multe autoturisme şi un autobuz, după care a intrat într-un stâlp şi s-a oprit într-un brad.

Bărbatul care a produs accidentul ar fi fugit de la fața locului, fiind prins ulterior de polițiști, potrivit presei locale.

„Din primele informaţii a reieşit faptul că un bărbat de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi acroşat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât şi în mers, după care şi-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp şi un copac”, se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, la faţa locului s-au deplasat trei ambulanţe ale SAJ şi alte trei echipaje SMURD.

Două persoane, transportate la spital

„Două victime cu politraume minore au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, alte şase persoane - asistate medical la faţa locului, refuzând să fie transportate la spital”, au mai spus reprezentanţii SAJ Constanţa.

Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea, persoanele transportate la spital sunt un adult şi un minor.

Cercetările poliţiştilor la faţa locului sunt în derulare, notează Agerpres.