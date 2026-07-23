„Legea trădătorilor”, adoptată în Rusia. Cine este vizat de înghețarea conturilor bancare și a altor restricții

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Parlamentul de la Moscova a adoptat o lege care limitează drepturile anumitor categorii de persoane.

Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului de la Moscova, a votat o lege ce limitează drepturile cetățenilor ruși aflați în străinătate și care sunt urmăriți penal în țară.

Printre prevederile noului act legislativ se numără înghețarea conturilor bancare, restricții asupra bunurilor și refuzul accesului la servicii consulare.

Ce este „legea trădătorilor”. Cine e vizat de limitări de drepturi



Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului Rusiei, a votat „Legea trădătorilor” care va intra imediat în vigoare după promulgare, fără o perioadă de tranziție, transmite Euronews.

Potrivit noii legi, cetățenii ruși care locuiesc în străinătate, cu scopul de a evita urmărirea penală în Rusia vor avea conturile bancare înghețate. De asemenea, nu vor mai putea vinde proprietăți ori mașini deținute în țară.

Totodată, autoritățile ruse vor putea suspenda licențe și acreditări, bloca accesul la aplicațiile bancare, precum și stopa furnizarea serviciilor consulare.

Legea se aplică în baza legilor privind „agenții străini”

Legea se aplică și persoanelor sancționate în baza legislației privind „agenții străini” sau a celor acuzate că au cerut impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei.

De asemenea, actul vizează persoanele care au contestat integritatea teritorială a țării, au „discreditat” forțele armate ruse ori au colaborat cu organizații pe care autoritățile ruse le-au declarat „indezirabile”.

„Este vorba despre cei care fac rău țării noastre. Despre extremiști, despre trădători ai patriei. Despre cei care, ani la rând, au încercat să facă totul pentru a ne distruge statul. Care justifică nazismul și îi insultă pe soldații și ofițerii noștri, în timp ce se ascund de pedeapsă în alte state”, a spus președintele Dumei, Viaceslav Volodin, înaintea votului.

Este o „privare de facto de cetățenie”

Conform unei analize făcute de organizația First Department, efectele cumulative ale noii legislații echivalează cu o „privare de facto de cetățenie”.

„O persoană care a plecat din motive politice și a fost etichetată drept „persoană care se sustrage” va fi privată de cetățenie pe plan intern. Tot ce ține de Federația Rusă, bunuri, conturi, afaceri, servicii consulare, poate fi folosit împotriva sa, în timp ce ea însăși este practic privată de orice posibilitate de a utiliza aceste elemente în propriul interes”, notează organizația pentru drepturile omului.

Conform proiectului independent pentru drepturile omului OVD Info, printre cei mai expuși riscurilor sunt persoanele incluse pe lista „agenților străini”, activiștii politici, jurnaliștii, avocații și membri organizațiilor pe care autoritățile ruse le-au desemnat ca fiind „extremiste”.

Până la sfârșitul lui 2025, cel puțin 1.299 de persoane au fost urmărite penal pentru opoziția față de război, dintre care 373 sunt încă în detenție.