Ce se întâmplă? Cristian Diaconescu răspunde la întrebările pe care Puterea le evită

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe. Foto: Agerpres

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, vine joi, 23 iulie, la DCNews și DCNewsTV.

Invitat al jurnalistului Răzvan Dumitrescu, în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?”, fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, răspunde joi, de la ora 12:00, la cele mai acute întrebări despre situația din România. Emisiunea este transmisă pe DCNews și DCNewsTV, precum și pe Youtube și Facebook DCNews.

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Criză economică, criză politică, criză de încredere. Cui folosește” sunt subiectele asupra cărora se vor axa jurnalistul Răzvan Dumitrescu și politicianul Cristian Diaconescu, joi, de la ora 12:00. Nu ratați!