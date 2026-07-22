Grindeanu se așteaptă la revoltă din partea societății civile după ce a făcut USR

Sorin Grindeanu

„Aceștia sunt oamenii care strigau „Fără penali” pe străzi”, a zis Sorin Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa Guvernului și a USR. El a zis că legea salarizării întârzie nejustificat, iar amendamentele depuse de USR la proiectul privind integritatea ar slăbi atribuțiile Agenției Naționale de Integritate (ANI) și ar favoriza persoane condamnate pentru conflict de interese.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD identifică două probleme majore în actualul context politic. Prima vizează întârzierea depunerii legii salarizării, în ciuda promisiunilor făcute de premierul demis Ilie Bolojan și de partenerii din coaliția de guvernare.

A doua temă abordată de Sorin Grindeanu a fost proiectul de lege privind integritatea, depus de PNL la Camera Deputaților. Liderul PSD susține că USR a introdus amendamente care ar reduce standardele de integritate și ar limita atribuțiile ANI.

„În acest moment pot să vă spun că există două mari probleme din punctul nostru de vedere, al PSD. Prima este că legea salarizării nu a fost încă depusă, în ciuda asigurărilor repetate primite de la premierul demis Ilie Bolojan și de la toți ceilalți parteneri din arcul guvernamental. Înțeleg că și UDMR are o mulțime de obiecții, mai ales în zona angajaților din sistemul de sănătate.

În plus, peste toate aceste lucruri, a venit și decizia instanței de ieri, care suspendă, practic, procedura legislativă inițiată de Guvern, pe un motiv, până la urmă, de bun-simț, semnalat în repetate rânduri de PSD: Absența totală a dialogului social.

Până la o analiză juridică temeinică privind efectele deciziei instanței de ieri, dați-mi voie să constat atitudinea incalificabilă a ministrului Dragoș Pîslaru, care sfidează o hotărâre a justiției. Este o reacție intolerabilă într-un stat de drept”, a zis Sorin Grindeanu.

„A doua problemă este legată de proiectul de lege privind integritatea, depus ieri la Camera Deputaților de Partidul Național Liberal. Ceea ce avertizam încă de săptămâna trecută s-a întâmplat. USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și pe alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese. PSD nu va accepta vreodată ca, sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea pentru a-și apăra penalii condamnați definitiv. Am avut astăzi o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Așa ceva noi nu vom accepta. Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicțiilor privind integritatea”, a mai zis liderul PSD.

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„Un exemplu clar este modificarea Codului administrativ, astfel încât aleșii locali să nu mai fie în conflict de interese atunci când emit sau votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Dominic Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Așa ceva este de neimaginat. Au introdus, de asemenea, condiții cumulative astfel încât inspectorul de integritate să nu mai poată aplica, prin raportul pe care îl întocmește, interdicția de până la trei ani, așa cum era până acum. Mai mult, au introdus praguri privind integritatea de două salarii minime brute pe economie. Să vă amintesc de reacțiile publice ale liderilor USR și PNL când era vorba despre introducerea unui prag la abuzul în serviciu. Dați-mi voie să citez.

Stelian Ion: „S-a legiferat hoția. S-a legiferat abuzul. Nu va mai fi abuz în serviciu și toți funcționarii publici au semnalul că pot abuza”.

Cătălin Drulă: „Vor să dea drumul la furat”.

Ionuț Moșteanu: „Am ieșit în stradă să oprim hoția pregătită de Liviu Dragnea”.

Acum, USR preia exact același model și introduce praguri. Practic, campionii transparenței ne arată din nou adevărata lor față. S-au cocoțat pe un val de moralitate și se băteau cu cărămida în piept pentru integritate. Acum au introdus amendamente care amputează controlul Agenției Naționale de Integritate asupra averilor demnitarilor. Vor ca verificările din oficiu, de exemplu, să fie limitate la maximum cinci ani, iar dosarele să fie clasate dacă evaluarea durează prea mult. Adică un fel de „scapă cine poate și cine trage de timp”. Vor, de asemenea, să nu mai existe conflict de interese nici atunci când se acordă bani publici către ONG-urile din care fac parte. Și aici este de notorietate un dosar civil în care este implicat domnul Coliban, fost primar al Brașovului, chiar pe această speță”, a mai zis Sorin Grindeanu.

„Aceștia sunt oamenii care strigau „Fără penali” pe străzi, dar care acum, în Parlament, votează ca totul să fie la secret, să blocheze accesul public la informații și, dacă vreți, să-și ascundă averile. Este o ipocrizie revoltătoare. Pentru ei, integritatea, așa cum arată acest proiect, reprezintă doar un slogan de campanie, nu o regulă pe care să o aplice și propriilor buzunare. Vreți să fiu sincer? Mă aștept la o reacție de revoltă a societății civile și anunț public că Partidul Social Democrat va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis ieri în Parlament”, a mai zis șeful Camerei Deputaților.