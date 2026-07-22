Radu Miruță, reacție la două acuzații intens vehiculate privind "banii pentru Ucraina" și "fondurile din SAFE"

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a răspuns la două afirmații, care circulă intens în spațiul public, potrivit cărora „România o duce prost pentru că sprijină Ucraina” și „fondurile din programul SAFE ajung la companii străine”.

România nu se schimbă prin propagandă, minciună şi scandal, a evidențiat miercuri ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Astfel, el a dezminţit două informaţii care circulă în spaţiul public, şi anume "România o duce prost pentru că ajută Ucraina şi "banii din programul SAFE pleacă la companii străine.

"România o duce prost pentru că ajută Ucraina. Răspunsul lui Radu Miruță

Două adevăruri simple pe care unii preferă să le ascundă pentru câteva voturi în plus: 'România o duce prost pentru că ajută Ucraina' - FALS. ADEVĂRUL: România nu are probleme economice pentru că sprijină Ucraina. Le are pentru că, timp de 36 de ani, prea mulţi au risipit şi au furat bani publici. Am discutat, inclusiv în CSAT, desecretizarea tuturor informaţiilor care pot fi făcute publice. Aşa cum a explicat şi preşedintele României, mişcările de echipamente militare trebuie să rămână clasificate, pentru protejarea securităţii noastre.

Nu este strategic de expus public ce anume din depozitele de armament a fost scos. În privinţa banilor, însă, cifrele sunt publice. Ministerul Finanţelor a răspuns oficial unei solicitări formulate de AUR, dar acel răspuns nu a mai fost promovat, pentru că demontează propaganda: mai puţin de 2 euro pe lună pentru fiecare român. Mai puţin decât costul unui pachet de ţigări pentru ca războiul să fie ţinut cât mai departe de graniţele României, a arătat Radu Miruţă pe Facebook.

Ce se întâmplă cu banii din SAFE

Potrivit lui Radu Miruță, cea de-a doua informaţie falsă se referă la "banii din programul SAFE care pleacă la companii străine.

ADEVĂRUL: Contractele sunt construite astfel încât cea mai mare parte a banilor să rămână în România. Cerinţa de localizare de aproximativ 60% înseamnă locuri de muncă în România, investiţii în industria naţională de apărare, salvarea unor capacităţi de producţie şi dezvoltarea unor competenţe de care România are nevoie. În acelaşi timp, Armata României primeşte echipamente moderne şi interoperabile cu cele ale aliaţilor NATO.

Mai este un lucru fără precedent: toate proiectele SAFE au fost prezentate transparent. Contractele au fost publicate pe site-ul MApN, dezbătute în Parlament filă cu filă, cu toată presa de faţă, explicate în audieri publice şi prezentate în conferinţe de presă. Câţi îşi amintesc ca marile programe de înzestrare ale Armatei să fi fost discutate atât de deschis?, a spus ministrul.

Miruță spune că România nu se schimbă prin propagandă, minciună şi scandal

De când am intrat într-un minister, acum un an, am ales transparenţa. Am făcut publice problemele pe care le-am găsit, chiar şi atunci când era incomod, şi am început să le repar. Nu ascund gunoiul sub preş şi nu cosmetizez realitatea. România nu se schimbă prin propagandă, minciună şi scandal. România se schimbă spunând adevărul, reparând ceea ce este greşit şi având curajul să luăm decizii corecte, chiar şi atunci când sunt dificile, a subliniat Radu Miruţă.

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