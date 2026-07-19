Daniel Zamfir: "Diana Buzoianu s-a pus pe demolat terase în plin sezon estival. A ales momentul circului"

Daniel Zamfir/ sursă foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a criticat acţiunile de demolare a unor terase de pe litoral făcute în plin sezon estival, acuzând-o pe ministrul Mediului Diana Buzoianu că a ales un moment nepotrivit.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a criticat demolarea unor terase de pe litoral în plin sezon estival, susținând că Ministerul Mediului și ministra Diana Buzoianu au ales un moment nepotrivit pentru desfășurarea controalelor și punerea în aplicare a măsurilor dispuse.

Daniel Zamfir spune că verificările ar fi trebuit făcute înainte de începerea sezonului sau după încheierea acestuia, nu în perioada în care afacerile funcţionează la capacitate maximă.

Daniel Zamfir: Nu putea să facă aceste controale înainte de începerea activităţii acestora?

"Nu putea să facă aceste controale înainte de începerea activităţii acestora? Nu, pentru ca atunci nu era circul suficient. Ştie oare d-ra Buzoianu ce înseamnă asta pentru un antreprenor? Dincolo de investiţia pierdută, oameni concediaţi în plină vară, taxe mai mici la buget, scăderea vânzărilor furnizorilor acelor terase?", a scris Zamfir, duminică, pe o rețea socială.

Daniel Zamfir spune că Diana Buzoianu - Ministrul Mediului nu a construit nimic în viaţa ei, n-a plătit vreodată salariul unui angajat şi nu a avut în viaţa ei grija plăţii impozitelor şi taxelor, fiind o angajată a unui birou de avocatură.

Daniel Zamfir: Diana Buzoianu nu a tremurat lună de lună, cum păţesc micii întreprinzători

"N-a tremurat lună de lună, cum păţesc micii întreprinzători că poate încasările dintr-o lună nu sunt suficiente să acopere cheltuielile. Sunt convins că acum secta buzoienilor şi miruţilor vor sări ca sunt ilegale şi trebuiau demolate. Nu se putea face asta în septembrie? Nu, sigur că nu", a mai scris Daniel Zamfir.

Amintim că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri, la Constanța, că 23 de terase de pe litoral, față de peste o sută câte erau în anii anteriori, sunt construite ilegal în acest sezon estival, operatorii respectivi urmând să le ridice în termen de cinci zile de la notificările finale pe care le-au primit. Diana Buzoianu a închis activități pe plajă, a transmis că legea trebuie respectată și a spus că regulile sunt aceleași pentru toată lumea.

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