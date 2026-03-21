DCNews Stiri Alin Bucur o contrazice pe Diana Buzoianu cu privire la plaja Caelia. "Şi statul şi investitorul pierd bani"
Data actualizării: 14:24 21 Mar 2026 | Data publicării: 14:23 21 Mar 2026

EXCLUSIV Alin Bucur o contrazice pe Diana Buzoianu cu privire la plaja Caelia. "Şi statul şi investitorul pierd bani"
Autor: Florin Răvdan

caelia-1_67996900 Sursa Foto: Plaja Caelia - Alin Bucur - DC News

Alin Bucur, investitor pe litoralul românesc, o contrazice pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, după vizita acesteia pe litoral.

Diana Buzoianu a fost întrebată despre situaţia plajei Caelia, care nu poate fi pusă în funcţiune în ciuda investiţiei masive. Ministrul Mediului s-a rezumat la a spune că ştie de existenţa unui dosar penal acolo. 

CITEŞTE ŞI Cum a ajuns investiția pe 31.400 mp a lui Alin Bucur să fie blocată de 78 mp și de câteva articole denigratoare de presă. Chiar Apele Române o spune

Numai că Alin Bucur, investitor la Plaja Caelia, o contrazice pe Diana Buzoianu. 

"Dau un exemplu. Doamna ministru nu a venit la faţa locului, la Plaja Caelia. I-a fost pusă o întrebare de un reporter, ce se întâmplă cu Plaja Caelia. A vorbit trei minute despre alt subiect după care a spus "ştiu că există un dosar penal". Eu vă spun că la momentul ăsta nu există niciun dosar penal acolo. Dânsa habar nu avea ce e acolo. Cum e normal? Este vorba totuşi de o investiţie de impact, de un anumit nivel. 

Trebuia să vină la faţa locului, să vorbim, să vadă ce se întâmplă. De ce statul ţine un bun blocat? La momentul ăsta, pierde şi investitorul, pierde şi statul nişte bani. 

Mai mult decât atât, sunt revoltat. De câteva zile au început iar controale de la ISU, de la toţi, iar plângeri, iar petiţii", a declarat Alin Bucur la interviurile DC News. 

Jurnalistul Val Vâlcu a subliniat că, deşi situaţia de la plaja Caelia este una punctuală, astfel de probleme există pe tot litoralul. 

"De 10 ani nu se mai fac investiţii. Lumea fuge şi nu vrea să investească în litoralul românesc din aceeaşi problemă. Pentru că autorităţile nu vin cu un plan concret, corect, şi nu fac un parteneriat corect", a mai spus Alin Bucur. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
COMPAS: Studenții de la Titu Maiorescu au organizat conferințe de presă în studioul DCNews
Publicat acum 17 minute
Antreprenoriatul fără filtre: Studenții de la Titu Maiorescu, față în față cu realitatea din business
Publicat acum 28 minute
A cucerit lumea modei la doar 8 ani. Ilinca Nuță, invitată la Mi-Th Influencer alături de Raluca Andrei
Publicat acum 34 minute
Horoscop 23-29 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Iranul a anunţat condiţia pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 9 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 8 ore si 43 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
Publicat acum 3 ore si 47 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
