Diana Buzoianu a fost întrebată despre situaţia plajei Caelia, care nu poate fi pusă în funcţiune în ciuda investiţiei masive. Ministrul Mediului s-a rezumat la a spune că ştie de existenţa unui dosar penal acolo.

Numai că Alin Bucur, investitor la Plaja Caelia, o contrazice pe Diana Buzoianu.

"Dau un exemplu. Doamna ministru nu a venit la faţa locului, la Plaja Caelia. I-a fost pusă o întrebare de un reporter, ce se întâmplă cu Plaja Caelia. A vorbit trei minute despre alt subiect după care a spus "ştiu că există un dosar penal". Eu vă spun că la momentul ăsta nu există niciun dosar penal acolo. Dânsa habar nu avea ce e acolo. Cum e normal? Este vorba totuşi de o investiţie de impact, de un anumit nivel.

Trebuia să vină la faţa locului, să vorbim, să vadă ce se întâmplă. De ce statul ţine un bun blocat? La momentul ăsta, pierde şi investitorul, pierde şi statul nişte bani.

Mai mult decât atât, sunt revoltat. De câteva zile au început iar controale de la ISU, de la toţi, iar plângeri, iar petiţii", a declarat Alin Bucur la interviurile DC News.

Jurnalistul Val Vâlcu a subliniat că, deşi situaţia de la plaja Caelia este una punctuală, astfel de probleme există pe tot litoralul.

"De 10 ani nu se mai fac investiţii. Lumea fuge şi nu vrea să investească în litoralul românesc din aceeaşi problemă. Pentru că autorităţile nu vin cu un plan concret, corect, şi nu fac un parteneriat corect", a mai spus Alin Bucur.