Stare de urgenţă în California. Riscul de explozie la rezervorul din Orange County nu a dispărut
Data publicării: 24 Mai 2026

Stare de urgenţă în California. Riscul de explozie la rezervorul din Orange County nu a dispărut
Autor: Florin Răvdan

 masca de gaze Masca de gaze. foto: magnific.com
Guvernatorul Californiei a declarat stare de urgenţă, ca răspuns la riscul de explozie survenit ca urmare a scurgerii de substanţe la un rezervor de substanţe chimice în Orange County.

Autorităţile au fost mobilizate mai bine de 24 de ore şi lucrează pentru a limita riscul, a postat Gavin Newsom pe X sâmbătă seară.

Această măsură permite Californiei să solicite asistenţă federală din partea Washingtonului. Zeci de mii de locuitori din zonă au fost sfătuiţi să-şi părăsească locuinţele, aproximativ 40.000 dintre aceştia dând curs apelului de a petrece noaptea în hoteluri, în maşini sau în adăposturile de urgenţă puse la dispoziţie de autorităţi, scrie Agerpres.

Rezervorul care conţine circa 26.500 de litri de metacrilat de metil este situat în incinta unei companii aerospaţiale din Garden Grove, la sud-est de Los Angeles.

Metacrilatul de metil este o substanţă chimică toxică şi inflamabilă utilizată în producţia de materiale plastice. Riscul unei scurgeri masive sau al unei explozii care să afecteze şi alte rezervoare nu a fost încă limitat, potrivit relatărilor din presă.

Apa pulverizată de pompieri a ajutat la stabilizarea situaţiei

Potrivit Reuters, echipajele s-au întors în zona de pericol în cursul nopţii, după ce măsurătorile efectuate vineri cu ajutorul dronelor au sugerat că apa pulverizată pe rezervor a ajutat la stabilizarea situaţiei, a declarat purtătorul de cuvânt al serviciilor de pompieri din comitatul Orange, Craig Covey.

Dar când echipajele au ajuns la indicatorul de temperatură al rezervorului, au constatat că temperatura internă era de 32 de grade Celsius, faţă de 25 de grade Celsius când echipajele de intervenţie se retrăseseră. Temperatura creştea cu aproximativ un grad pe oră, a spus el. "Aceasta este vestea proastă", a adăugat Covey.

Sâmbătă, Covey a declarat că pompierii studiază dacă un flux puternic de apă de răcire ar putea reduce presiunea şi preveni o explozie.

Potrivit Reuters, pompierii care încearcă să împiedice explozia sau scurgerile din rezervor au apelat la experţi externi pentru a ajuta la prevenirea unei catastrofe.

Covey a spus că echipele au trecut în cursul nopţii de la o abordare "defensivă" la una "ofensivă" cu ajutorul chimiştilor din echipa de intervenţie în caz de urgenţă a producătorului.

El a mai declarat că echipele se pregăteau şi pentru o posibilă scurgere, căutând modalităţi de a îndigui, bloca şi devia lichidul într-o zonă situată în incinta sitului comercial, în loc să-i permită să ajungă în canalele de scurgere a apelor pluviale, canalele râurilor sau în ocean.

"Nu renunţăm", a insistat Covey.

Oficiali din domeniul sănătăţii au declarat că sunt îngrijoraţi că vapori cu substanţa chimică ar putea provoca probleme respiratorii severe în cazul expunerii prelungite. Monitorizarea calităţii aerului nu detectase vapori până la ultima actualizare privind sănătatea, citată de oficiali.

"Sunteţi în siguranţă atât timp cât vă aflaţi în afara zonei care a fost considerată a fi o zonă de evacuare", a declarat vineri dr. Regina Chinsio-Kwong de la Agenţia de Sănătate din comitatul Orange. 

MAE, alertă de călătorie 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe Coasta de Vest a SUA că autorităţile americane au declarat stare de alertă pentru statul California şi au dispus evacuarea obligatorie în regiunea Orange County, în urma unei scurgeri de substanţe chimice.

Potrivit MAE, este vorba despre perimetrul situat: la nord de Trask Avenue; la sud de Ball Road; la est de Valley View Street; la vest de Dale Street, Santa Barbara County.

În proximitatea perimetrului menţionat se află zone de interes turistic din regiunea Anaheim, inclusiv parcul de distracţii 'Disneyland.

Au fost înfiinţate centre de evacuare şi adăpost temporar la următoarele locaţii:

1. Freedom Hall - 16801 Euclid Street, Fountain Valley, California 92708;

2. Savanna High School - 301 North Gilbert Street, Anaheim, California 92801;

3. Kennedy High School - 8281 Walker Street, La Palma, California 90623;

4. Ocean View High School - 17071 Gothard Street, Huntington Beach, California 92647.

MAE le recomandă cetăţenilor români să respecte instrucţiunile autorităţilor americane şi să apeleze numărul de urgenţă 911 în caz de pericol iminent.

