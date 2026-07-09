Reacția lui Raed Arafat, după ce procurorii militari au pus sechestru pe bunurile sale - VIDEO

Raed Arafat, șeful DSU. Inquam Photos / Ilona Andrei

Șeful DSU, Raed Arafat a venit cu o reacție după ce procurorii militari au pus sechestru pe bunurile sale.

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, îi acuză pe procurorii Parchetului Militar că au pus sechestru pe bunurile sale fără „nicio motivare concretă”. Totodată, acesta afirmă că nu a avut nicio implicare în activitățile care ar fi generat pretinsul prejudiciu din dosarul în care este acuzat de contrabandă cu un elicopter SMURD.

"Având în vedere ultimele informații circulate în mass-media cu privire la instituirea unor măsuri asigurătorii în dosarul privind „contrabanda cu elicopter”, fac următoarele clarificări:

Măsurile asigurătorii reprezintă unele dintre cele mai severe și intruzive măsuri procesuale pe care statul le poate dispune împotriva unei persoane, afectând în mod direct dreptul de proprietate, activitatea profesională și reputația acesteia. Tocmai din acest motiv, ele au caracter excepțional și nu pot fi dispuse decât în condițiile strict prevăzute de lege, pe baza unei motivări reale, concrete și individualizate.

Arafat, despre prejudiuciul din dosar

În acest caz, măsurile au fost luate fără nicio motivare concretă. Dispunerea unor măsuri asigurătorii fără nicio motivare privind necesitatea lor reprezintă un act arbitrar și o încălcare gravă a principiilor statului de drept.

Personal, nu am avut nicio atribuție legală, nicio competență și nicio implicare în activitățile care ar fi generat pretinsul prejudiciu. Cu toate acestea, sunt supus unor măsuri restrictive dispuse fără fundament factual și fără motivarea cerută de lege.

Cu atât mai inacceptabilă este această măsură în condițiile în care pretinsul prejudiciu constă exclusiv în TVA pe care o instituție a statului avea obligația legală să o achite, iar beneficiarul acestei taxe este tot statul. Statul nu poate pretinde că este victima propriilor obligații neîndeplinite.

În mod inexplicabil, aceeași instituție publică care astăzi pretinde existența unui prejudiciu a susținut anterior, în exercitarea atribuțiilor sale legale, că toate activitățile au fost desfășurate în deplină legalitate. Această schimbare radicală de poziție, lipsită de orice justificare, reprezintă o conduită incompatibilă cu legea și cu obligația autorităților de a acționa cu bună-credință și consecvență", a transmis Raed Arafat.

Raed Arafat acuză jocuri de culise

Totodată, șeful DSU spune că va contesta decizia procurorilor.

"Statul de drept nu poate funcționa pe baza contradicțiilor instituțiilor publice și a măsurilor dispuse fără justificare. Legea trebuie respectată, în primul rând, de cei care o aplică.

Îmi rezerv dreptul de a formula toate demersurile judiciare și extrajudiciare necesare pentru înlăturarea vătămărilor cauzate prin aceste acțiuni și pentru atragerea răspunderii tuturor persoanelor implicate.

Totodată, voi solicita tragerea la răspundere a celor care, din jocuri de culise sau ca exponenți ai unor centre de interese preocupate de discreditarea mea, au înțeles să utilizeze instituțiile statului ca instrumente pentru atingerea unor scopuri străine de lege și de interesul public", mai spune Raed Arafat în comunicatul de presă postat pe pagina sa de Facebook alături de un videoclip.

Ce spun procurorii militari

Precizăm că reacția lui Raed Arafat vine după ce Parchetul Militar a decis miercuri instituirea sechestrului asigurator în dosarul în care el și alte 16 persoane sunt acuzate de contrabandă cu un elicopter SMURD.

Procurorii au decis punerea sub sechestru a conturilor reprezentanței Airbus în România, a conturilor asiguratorului elicopterului, Omniasig, dar și a celor 17 suspecți implicați în dosar. Afectat de măsură este și seful DSU, Raed Arafat.

Dosarul vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a obținut, în anul 2017, sub formă de despăgubire, un elicopter pe care l-a importat în România. Despăgubirea venea pe fondul unui incident aviatic produs în anul 2016, când un elicopter aflat în misiune SMURD în Republica Moldova s-a prăbușit în Haragîș. Atunci, România a avut de ales dacă acceptă despăgubiri în bani sau dacă vrea un alt elicopter.

„S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269 de lei”, pse arată în comunicatul Parchetului Militar.