Au început atacurile asupra Iranului, după anunțul lui Trump. Se raportează explozii. „Vă avertizez: Îi vom lovi puternic în seara asta”

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Au început atacurile asupra Iranului, după anunțul președintelui american.

Președintele american Donald Trump a anunțat că va lovi „puternic” Iranul în această noapte. „Vă avertizez: Îi vom lovi puternic în seara asta”, a declarat Donald Trump reporterilor la summitul NATO din Turcia. Înainte, președintele SUA le-a spus reporterilor că memorandumul de înțelegere cu Teheranul s-a „încheiat”: „Din punctul meu de vedere, s-a terminat.”

Comandamentul Central (CENTCOM) al armatei americane declară că forțele sale „au început să efectueze atacuri suplimentare împotriva Iranului pentru a-și diminua și mai mult capacitatea de a amenința libertatea navigației în Strâmtoarea Hormuz”.

Rafală de explozii în Iran

Mass-media iraniană relatează că apărarea aeriană a fost activată după ce au fost raportate explozii în două locații din sudul Iranului.

Se raportează acum explozii în provincia Bushehr, din sud-vestul Iranului, potrivit agenției de știri Mehr.

Opt explozii sunt raportate în Bandar Abbas, Iran. Postul de radio de stat iranian IRIB a declarat că opt explozii au fost auzite în orașul portuar din sudul Iranului, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate în urma acestora.

Explozii au fost raportate pe insula Abu Musa din Iran, potrivit Press TV, care a adăugat că alte trei explozii au fost auzite în apropierea satului Tahrouyi din orașul Sirik, din sudul Iranului.

„Statele Unite trag Iranul la răspundere pentru recenta agresiune nejustificată împotriva navelor comerciale și a echipajelor civile care navighează liber pe o cale navigabilă internațională vitală”, a transmis CENTCOM.