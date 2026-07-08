Zbor anulat după ce membrii echipajului s-au îmbătat. 336 de pasageri afectați

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Un zbor a fost anulat după ce membrii echipajului de zbor a fost suspendat. Ei s-au îmbătat cu o seară înainte de zbor, în resortul de lux unde erau cazați.

Patru membri ai echipajului de cabină British Airways ar fi fost suspendați după ce ar fi băut excesiv într-o destinație de lux din Barbados, chiar înainte de revenirea în Londra. Gestul celor patru a forțat compania să anuleze zborul programat. O anchetă internă este în curs de desfășurare după ce incidentul ar fi lăsat sute de pasageri blocați odată ce zborul BA254 a fost anulat cu puțin timp înainte de decolare, duminică.

Echipajul ar fi stat peste noapte la un hotel all-inclusive de pe plajă, unde se spune că o cameră costă în jur de 500 de lire sterline pe noapte, înainte de a opera serviciul de întoarcere în Marea Britanie. Oaspeții stațiunii au susținut că seara s-a transformat în haos, din cauza alcoolului în exces.

Membrii echipajului British Airways filmați beți

O stewardesă s-ar fi simțit rău în barul hotelului, în timp ce un coleg al acesteia ar fi leșinat și a avut nevoie de ajutor pentru a se întoarce în camera sa.

Când au fost exprimate îngrijorări cu privire la starea lor, unii turiști chiar filmându-i, membrii echipajului chiar le-ar fi spus că ”suntem echipaj British Airways, care e problema?”.

În contextul dat, managerii companiei de zbor ar fi retras întreg echipajul care urma să însoțească zborul BA254, de la Bridgetown la Londra.

336 de pasageri au fost afectați de anularea zbourului.

Cazarea echipajului la hoteluri de lux reprezintă unul din beneficiile curselor pe distanțe lungi pentru însoțitorii de zbor. ”Unul dintre avantajele lucrului ca echipaj de zbor pentru BA este cazarea la hoteluri incredibile în destinații îndepărtate”, a spus o sursă.

”Și echipa care a zburat în Barbados profita la maximum de șederea lor într-un refugiu idilic, unde oaspeții sunt formați din persoane în luna de miere și familii. Este un privilegiu imens și este de înțeles că grupul a vrut să se distreze. Dar o parte din acest echipaj s-a comportat într-un mod care nu se potrivește British Airways. Vodca și berea au fost turnate încontinuu, iar unii membri ai echipei erau evident beți” mai citează Express.co.uk.