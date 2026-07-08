ANSVSA instituie carantină națională de 30 de zile pentru ovine şi caprine: Controale cu Poliția și Jandarmeria

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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a decis instituirea unei carantine interne de 30 de zile pentru toate efectivele de ovine și caprine din România. Măsura face parte dintr-un plan național de intervenție adoptat pentru limitarea răspândirii Pestei Micilor Rumegătoare și a Pestei Porcine Africane.

Potrivit instituției, obiectivul principal este întreruperea rapidă a lanțului de transmitere a virusului, în condițiile în care agentul patogen își pierde capacitatea de infectare în aproximativ 21 de zile.

Pe durata carantinei, toate deplasările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt interzise.

Singura excepție este reprezentată de animalele destinate sacrificării. Acestea vor putea fi transportate exclusiv direct din exploatații sau din centrele de colectare către abatoare, numai după aprobarea Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din județe, în baza unei solicitări scrise.

Prin această măsură, autoritățile încearcă să reducă riscul răspândirii virusului între exploatațiile zootehnice.

Planul adoptat de ANSVSA include și limitarea activităților de pășunat. În zonele afectate de boală va fi interzis pășunatul, iar mai mulți crescători nu vor mai putea utiliza aceeași pășune. Autoritățile consideră că eliminarea contactului dintre turme reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de limitare a transmiterii virusului.

Filtre rutiere și intervenție rapidă pentru transporturile ilegale

Autoritățile vor organiza filtre de control pe drumurile din țară cu sprijinul Poliției Române, al Jandarmeriei și al Poliției de Frontieră.

„În cazul interceptării unui transport clandestin, animalele sunt reţinute, iar un medic veterinar DSVSA va sosi la faţa locului în maximum 60 de minute”, se arată în comunicat.

ANSVSA a dispus intensificarea controalelor și în fondurile cinegetice. Administratorii acestora au obligația de a colecta și transporta de urgență către laboratoarele Direcțiilor Sanitare Veterinare toate cadavrele de rumegătoare, cervide și porcine descoperite în mediul sălbatic.

În paralel, autoritățile locale din zonele aflate sub restricții trebuie să asigure logistica necesară pentru neutralizarea în condiții de siguranță a animalelor moarte provenite din exploatații.

ANSVSA: Virusul nu se transmite la oameni

Reprezentanții instituției subliniază că virusul Pestei Micilor Rumegătoare nu reprezintă un pericol pentru populație și nu afectează siguranța alimentelor. Potrivit specialiștilor, măsurile adoptate urmăresc exclusiv protejarea efectivelor de animale și limitarea impactului economic asupra sectorului zootehnic.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, afirmă că experiența acumulată în combaterea Pestei Porcine Africane demonstrează eficiența măsurilor stricte de biosecuritate.

„Experienţa epidemiologilor noştri în aplicarea normelor de biosecuritate a redus numărul de focare de Pestă Porcină Africană de la 1.600 la doar 17 la nivel naţional. Acum trebuie să facem acelaşi lucru pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare. Măsurile radicale adoptate astăzi sunt absolut necesare pentru a proteja zootehnia românească în faţa noilor provocări epidemiologice. Blocarea exporturilor şi suspendarea mişcărilor de animale reprezintă singura barieră eficientă în acest moment pentru a opri răspândirea virusului”, explică Bociu, conform Agerpres.

Autoritățile solicită tuturor fermierilor și proprietarilor de animale să respecte măsurile de biosecuritate și să informeze fără întârziere medicii veterinari dacă observă semne de boală sau cazuri de mortalitate în efective.

Decizia ANSVSA a fost luată după confirmarea unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare într-o exploatație de ovine din județul Mureș. Apariția acestui caz se suprapune peste focarele active de Pestă Porcină Africană, ceea ce a determinat autoritățile să adopte măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor epidemiologice la nivel național.