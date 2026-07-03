Fostul primar din Tinca, acuzații grave la adresa lui Viorel Pașca: Mi-a adus mortul la primărie. A fost un calvar

Fostul primar din Tinca, acuzații grave la adresa lui Viorel Pașca: Mi-a adus morți la primărie. A fost un calvar - Inquam Photos / George Calin

Noi acuzații în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Fostul primar din Tinca susține că Viorel Pașca i-a adus persoane decedate la primărie pentru a pune presiune asupra sa.

Au apărut noi dezvăluiri șocante despre Viorel Pașca și dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Teodor Coste, fost primar al comunei Tinca, spune că Viorel Pașca i-a adus morți la ușa primăriei, fiindcă nu era mulțumit de banii care se dădeau. Coste a mărturisit că a trăit timp de o lună ”calvarul” în care i se aduceau morți din azilele groazei și în care era sunat să vină la primărie că Pașca e nemulțumit. Mai mult, fostul edil spune că personal a făcut plângere la Camera Deputaților.

Între timp, Viorel Pașca s-a întors la Dumbrava, după ce a fost plasat sub control judiciar. Polițiștii s-ar afla în aceste momente în control la casele acestuia.

Fostul primar din Tinca: Mi-a adus mortul la primărie și eram și în campanie

”Mi-a adus mortul la primărie și eram și în campanie. Am crezut că mi-a dus mortul și se termină treaba, dar mi-a dus altul altul și iar altul și am cedat nervos. Cine mă mai apără pe mine, că nu mă mai apără nimeni?!

Mi-a adus mortul, că dumnealui nu îi mai convenea de relații cu primăria referitor la eliberarea actelor, impozite pe case…

Mă sună sa vin la primărie, că mă așteaptă Pașca cu sicriul. ‘Dă-mi-l la telefon! Ai ingropat sute de oameni!’. Încerca să-mi arate legea, că dacă a decedat pe teritoriul comunei, atunci sunt eu obligat. ‘Dar sutele pe care i-ai îngropat până acum?’. (…)

După două ore, când m-am consultat cu alții și am dus mortul la capelă, era într-un sicriu elegant, un sicriu de prezentare.

Eu m-am ținut tare, că nu-mi convenea să îngrop eu oamenii pe care îi aducea din țară, pe banii locuitorilor comunei. Era direct atac împotriva mea.

După nu știu cât timp, scoate mortul din sicriu, îl bagă în sac și mi-l lasă într-un colț acolo, în camera frigorifică. ‘Ce faci, domnule?’. L-a lăsat și a plecat de acolo cu domnul de la pompe funebre.

Stă omul ăla o zi, mă duc la popa ortodox - cimitirele sunt ale cultelor, nu pot să comand…M-am rugat și l-am îngropat creștinește, cu slujbă. După trei-patru zile, mă sună Poliția să mă duc în față la capelă, ca mi-a adus alt mort. Calvarul asta a fost o lună de zile”, a povestit fostul edil, în exclusivitate pentru România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Viorel Pașca și membrii familiei sale, sub control judiciar

Viorel Paşca, liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, soţia acestuia şi cei trei fii ai lor au ajuns acasă și vor fi cercetaţi sub control judiciar, a decis, joi, Tribunalul Bucureşti.

Aceași măsură s-a dispus şi pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei respective. Decizia instanţei nu este definitivă. Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2020, Viorel Pașca și membri ai familiei sale ar fi constituit un grup infracțional organizat la care ar fi aderat și alte șapte persoane, scopul fiind obținerea unor beneficii materiale prin exploatarea unor persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării ar fi fost prezentată drept una umanitară și caritabilă, prin care erau oferite servicii sociale și medicale. Procurorii susțin însă că această aparență ar fi fost folosită pentru inducerea în eroare a donatorilor, aparținătorilor și a altor persoane interesate de îngrijirea beneficiarilor, cu scopul de a obține bani proveniți din donații, sponsorizări, contribuții, pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare și alte drepturi financiare acordate persoanelor găzduite. Mai mult de atât, referatul procurorilor scoate la iveală și interceptări legate de falsificare buletinelor persoanelor vulnerabile sau a unor certificate de handicap, conform Agerpres.

Totuși, Pașca susține că "acuzațiile sunt exagerate".

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