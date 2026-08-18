Au fost publicate primele imagini de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit pe 11 august. Spre surprinderea multora, cei doi au ales să țină evenimentul departe de agitația unei nunți fastuoase, alături de familie și câteva persoane apropiate.

Potrivit jurnaliștilor, alegerea datei de 11 august nu a fost întâmplătoare, ci are o semnificație specială pentru cei doi. În urmă cu 10 ani, chiar în această zi, Ronaldo și Georgina s-au întâlnit pentru prima dată într-un magazin de lux din Madrid unde Georgina lucra la acea vreme.

Primele imagini de la nunta celor doi au fost publicate de revista Vogue. Vezi AICI.

„Când eram fetiță visam la cel mai mare castel, la cea mai luxoasă trăsură, la cea mai lungă rochie, la o coroană plină de diamante. Iar acum spun: nu. Vreau ceva intim alături de partenerul meu și de copiii noștri, acasă. Pentru că palate, case, insule, cai, mașini - avem toate acestea la îndemână în fiecare zi. Dar ceva intim - asta este mai neobișnuit pentru noi”, a spus Georgina Rodriguez pentru revista Vogue.

Georgina a povestit că cei doi au ales să se căsătorească în livingul casei lor, un loc important pentru familie.

„Am ales să facem ceremonia în livingul casei noastre de aici, locul în care luăm micul dejun, prânzul și cina și în care ne trăim viața de zi cu zi. Peste 30 de ani, vreau ca cei mici să se gândească: 'La masa aceasta s-a întâmplat ceva minunat, aici și-au rostit părinții jurămintele de nuntă'", a spus Georgina.

Video:

Georgina and her husband, Cristiano Ronaldo, said they’ll probably have a big wedding in the future, although they’re not certain yet.❤️ pic.twitter.com/Ci3tkrXhfF — Georgina Rodriguez & Cristiano (@GeorginaRonald0) August 16, 2026

Cuplul s-a logodit în urmă cu un an

Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez s-au căsătorit, marţi, în Portugalia, în cadrul unei ceremonii civile intime desfăşurată la Cascais, lângă Lisabona, potrivit Brunswick Group, agenţia care îl reprezintă pe fotbalistul portughez, câştigător de cinci ori al trofeului "Balonul de Aur", relatează AFP, citată de Agerpres.

Ronaldo (41 de ani) şi Georgina (32 de ani) "sunt acum oficial soţ şi soţie", se precizează într-un comunicat care îl citează pe jucător prin intermediul Brunswick Group, adăugându-se că "ceremonia a fost un moment privat şi intim, la care au participat cei cinci copii ai lor".

"El a solicitat difuzarea acestui anunţ, însă nu vor fi oferite informaţii, fotografii sau înregistrări video suplimentare", a declarat un purtător de cuvânt al agenţiei.

Singura fotografie oficială disponibilă este cea publicată pe conturile de socializare ale lui Cristiano Ronaldo şi ale Georginei Rodriguez, care surprinde mâinile celor doi împreunate, lăsând la vedere verighetele.

Cuplul s-a logodit în urmă cu un an, când Georgina a anunţat pe Instagram că Ronaldo a cerut-o în căsătorie. La acea vreme, ea a postat o fotografie cu mâinile lor, în care se putea vedea un inel de logodnă de mari dimensiuni.

Chiar Ronaldo a lăsat de înţeles anul trecut că nunta ar putea avea loc după Cupa Mondială din 2026.

Georgina şi Ronaldo s-au cunoscut în 2016, într-un magazin Gucci din Madrid, unde ea lucra ca asistentă de vânzări, o întâlnire pe care au descris-o drept o adevărată "dragoste la prima vedere".

Într-un interviu acordat revistei Vogue Arabia în mai 2025, Ronaldo a întrebat-o ce a simţit când l-a întâlnit pentru prima dată. Georgina a răspuns că, încă de la primele discuţii, a simţit "o pace şi o energie inexplicabile", ca şi cum "s-ar fi cunoscut dintotdeauna".

Atacantul portughez, care a evoluat anterior pentru Manchester United, Real Madrid şi Juventus, joacă la clubul saudit Al-Nassr. După eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială din această vară, cvintuplul "Balon de Aur" a confirmat că aceasta a fost a şasea şi ultima sa participare la turneul mondial, deşi nu a dezvăluit dacă intenţionează să-şi continue cariera internaţională.

Georgina Rodriguez a devenit cunoscută publicului larg apărând în emisiunea de pe Netflix intitulată "I Am Georgina".

Împreună, cei doi au un total de peste 750 de milioane de urmăritori pe diversele lor conturi de socializare.