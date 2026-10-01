Execuție eșuată a unei condamnate la moarte în SUA. Christa Pike a fost transportată la spital într-o „agonie inutilă”

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Execuția unei condamnate la moarte din Statele Unite ale Americii, Christa Pike, nu a decurs conform planului, iar aceasta a fost transportată la un spital pentru îngrijiri medicale.

La câteva ore după începerea procedurilor pentru execuția Christei Pike, oficialii statului Tennessee au informat Curtea Supremă că aceasta a fost transportată cu ambulanța la un spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unei decizii judecătorești obținute de USA Today.

Se pare că execuția nu a decurs conform planului.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a declarat, cu puțin timp înainte de miezul nopții, că a dispus o anchetă pentru a stabili ce a mers prost și a amânat, de asemenea, singura execuție rămasă în acest an, cea a condamnatului pentru omor Gary Wayne Sutton, programată pentru 3 decembrie.

„Punerea în aplicare a unei sentințe pronunțate legal se numără printre cele mai grave responsabilități ale statului, iar cetățenii din Tennessee se așteaptă ca acest lucru să se facă într-o manieră nu doar legală și constituțională, ci și eficientă. Am dispus o analiză amănunțită, realizată de o parte terță, pentru a stabili exact ce s-a întâmplat”, a spus Lee.

Procedurile nu au dus la decesul Christei Pike

Oficialii din cadrul sistemului penitenciar al statului au emis un comunicat târziu în cursul serii, precizând că au respectat „protocolul de execuție” din Tennessee, dar că acesta nu a dus la decesul imediat al lui Pike.

„Departamentul de Corecție din Tennessee a urmat fiecare etapă a protocolului legal și stabilit de stat pentru execuții, aprobat de Biroul Procurorului General”, se arată în comunicat.

„Substanța chimică utilizată pentru injecția letală prevăzută în protocol s-a dovedit constant eficientă, iar protocolul nu permite proceduri suplimentare față de cele efectuate în această seară. Christa Pike a fost transportată la o unitate medicală din afara penitenciarului”, mai precizează documentul.

Dacă execuția ar fi reușit, Pike ar fi devenit prima femeie executată în Tennessee în ultimii peste 200 de ani și doar a 19-a femeie executată în SUA în ultimii 50 de ani. Ea a fost condamnată la moarte pentru uciderea brutală, în 1995, a rivalei sale în dragoste, Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani.

Se pare că după ce Christa Pike a primit două seringi cu substanță letale, ea era încă în viață și îndura o „agonie inutilă”, au susținut avocații săi într-o solicitare de urgență depusă la Curtea Supremă din Tennessee pentru oprirea imediată a procedurii.

Aceștia au afirmat că durata prelungită a tentativei de execuție i-a provocat lui Pike „suferințe fizice și psihice suplimentare”. Ulterior, Curtea Supremă din Tennessee a precizat că solicitarea de oprire a execuției a rămas fără obiect, întrucât statul informase instanța că Pike nu fusese declarată decedată.