Rusia a trimis pe frontul din Ucraina rămășițele unui prinț războinic mort de secole și moaște de sfinți

Sursă foto: Kremlin

În timp ce trupele ruse de pe linia frontului din estul Ucrainei se pregătesc pentru o nouă iarnă, acestea primesc o formă neobișnuită de sprijin: rămășițele unui prinț războinic care a luptat pentru Moscova cu mai bine de șase secole în urmă. Un fragment din moaștele lui Dmitri Donskoi, liderul celebrat în Rusia pentru victoria împotriva tătarilor în Bătălia de la Kulikovo din 1380, a fost trimis pe front la începutul lunii septembrie și este purtat acum prin bazele militare din zonele ocupate. Departamentul militar al Patriarhiei Moscovei a transmis că „sfântul comandant” va sta invizibil „umăr la umăr” cu soldații ruși, precizând că relicva – un fragment din mâna sa dreaptă – este chiar mâna cu care prințul a mânuit sabia în bătălia istorică. Trimiterea de moaște pe front poate părea o măsură neobișnuită, însă de la declanșarea invaziei pe scară largă în 2022, Moscova a încercat să folosească orice mijloc în acest război de uzură sângeros. Utilizarea simbolismului religios urmărește să prezinte cauza Rusiei drept o misiune „dreaptă” și binecuvântată divin. Ca urmare, legătura dintre Kremlin și Biserica Ortodoxă Rusă a devenit mai strânsă ca niciodată, teologii observând o contopire practic completă între biserică și stat. Experții subliniază că figura lui Donskoi poartă un mesaj politic contemporan. Fiind privit istoric drept un apărător al patriei și nu un cotropitor, folosirea imaginii sale este menită să alimenteze discursul oficial conform căruia Rusia nu ar fi agresorul, ci doar își apără teritoriul. Acest „mit mobilizator” este conceput să acționeze puternic asupra conștiinței de masă, relicvele fiind prezentate aproape ca niște artefacte cu puteri magice. Momentul trimiterii rămășițelor lui Donskoi a fost, de asemenea, convenabil. Acestea au fost găsite în timpul lucrărilor de restaurare de la Catedrala Arhanghelului Mihail din Kremlin, la scurt timp după ce moaștele unui alt sfânt războinic, Aleksandr Nevski – duse anterior pe front –, ar fi fost pierdute. Președintele Vladimir Putin a numit evenimentul o „descoperire absolut unică”, iar Patriarhul Kirill l-a descris drept un semn al providenței divine. Cu toate acestea, vocile critice din rândul clericilor independenți consideră că acțiunea reprezintă o exploatare cinică a credinței în scopuri propagandistice și patriotice. În timp ce Patriarhul Kirill le-a transmis credincioșilor că jertfa unui soldat căzut la datorie îi spală toate păcatele, alți preoți avertizează că biserica instituțională a ajuns să-și binecuvânteze credincioșii să se ucidă între ei. În timp ce trupele ruse de pe linia frontului din estul Ucrainei se pregătesc pentru o nouă iarnă, acestea primesc o formă neobișnuită de sprijin, una mai degrabă spirituală.

E vorba de rămășițele unui prinț războinic care a luptat pentru Moscova cu mai bine de șase secole în urmă, notează CNN. Un fragment din moaștele lui Dmitri Donskoi, prinț rus celebrat în Federație pentru victoria împotriva tătarilor în Bătălia de la Kulikovo din 1380, a fost trimis pe front la începutul lunii septembrie și este purtat acum prin bazele militare din zonele ocupate.

Departamentul militar al Patriarhiei Moscovei a transmis că „sfântul comandant” va sta invizibil „umăr la umăr” cu soldații ruși, precizând că relicva, un fragment din mâna sa dreaptă, este chiar mâna cu care prințul a mânuit sabia în bătălia istorică.

Trimiterea de moaște pe front poate părea o măsură neobișnuită, însă de la declanșarea invaziei pe scară largă în 2022, Moscova a încercat să folosească orice mijloc în acest război de uzură sângeros, amintește sursa citată. Utilizarea simbolismului religios urmărește să prezinte cauza Rusiei drept o misiune „dreaptă” și binecuvântată divin. Ca urmare, legătura dintre Kremlin și Biserica Ortodoxă Rusă a devenit mai strânsă ca niciodată, experții observând o contopire practic completă între biserică și stat.

Aceștia subliniază că figura lui Donskoi poartă un mesaj politic contemporan, el fiind privit istoric drept un apărător al patriei și nu un cotropitor iar folosirea imaginii sale este menită să alimenteze discursul oficial conform căruia Rusia nu ar fi agresorul, ci doar își apără teritoriul. Acest „mit mobilizator” este conceput să acționeze puternic asupra conștiinței de masă, relicvele fiind prezentate aproape ca niște artefacte cu puteri magice, arată CNN în analiza sa.

Momentul trimiterii rămășițelor lui Donskoi în Ucraina nu a fost de asemenea întâmplător, căci ele au fost găsite în timpul lucrărilor de restaurare de la Catedrala Arhanghelului Mihail din Kremlin, la scurt timp după ce moaștele unui alt sfânt războinic, Aleksandr Nevski, duse anterior și ele pe front, ar fi fost pierdute. Președintele Vladimir Putin a numit evenimentul o „descoperire unică”, iar Patriarhul Kirill l-a descris drept un semn al providenței divine.

Cu toate acestea, vocile critice din rândul clericilor independenți consideră că acțiunea reprezintă o exploatare cinică a credinței în scopuri propagandistice și de justificare a unui război de agresiune. În timp ce Patriarhul Kirill le-a transmis credincioșilor că jertfa unui soldat căzut la datorie îi spală toate păcatele, alți preoți avertizează că biserica instituțională a ajuns să-și binecuvânteze credincioșii să se ucidă între ei.

Pe front, reacțiile soldaților sunt împărțite, scrie CNN. Dacă unii caută sprijin moral și alinare în rugăciune înainte de misiuni, alții privesc aducerea moaștelor cu scepticism, numind-o o soluție complet neconvențională pentru problemele tehnice și militare ale secolului XXI.