Vulcanul Etna erupe din nou și perturbă traficul aerian. Aeroportul din Catania, închis până duminică

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Vulcanul Etna a erupt din nou, iar norul de cenușă a dus la suspendarea tuturor zborurilor de pe aeroportul din Catania până duminică la prânz.

O nouă erupţie a vulcanului Etna, situat pe insula italiană Sicilia (sud), a determinat, sâmbătă, 26 septembrie, suspendarea tuturor operaţiunilor de pe aeroportul din oraşul Catania, aflat în vecinătate, până duminică, din cauza norului mare de cenuşă generat, transmite agenţia de presă EFE.

Compania care administrează aeroportul (SAC) limitase iniţial activitatea pe aeroport până sâmbătă după-amiază, dar în cele din urmă a decis „suspendarea tuturor operaţiunilor de zbor, atât sosirile, cât şi plecările, până mâine, duminică, la prânz”.

„Pasagerii sunt rugaţi să verifice la compania aeriană starea zborului lor la înainte de a se îndrepta spre aeroport”, conform unui comunicat difuzat pe reţelele sociale.

Observatorul Institutului Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) emisese în cursul dimineţii o alertă de nivel „roşu”, cel mai înalt, ca urmare a acestei noi erupţii.

INGV a confirmat în buletinul său prezenţa unui nor de cenuşă vulcanică la 4 kilometri altitudine, care se deplasează spre sud, în direcţia oraşului Catania.

Pe lângă erupţie, oraşul sicilian a fost afectat de o furtună intensă, însoţită de ploi, notează EFE.

Etna este un vulcan foarte activ, care provoacă adesea probleme în funcţionarea aeroporturilor din oraşele din apropiere. Cel mai recent eveniment similar a avut loc joi.

Haos pe aeroporturi în luna august, după eruperea vulcanului Etna

Anul acesta, erupţiile sale continue, începând cu 7 august, au provocat haos în plin sezon estival, norii de cenuşă obligând la anularea şi devierea a numeroase zboruri în Sicilia, potrivit Agerpres. Activitatea de atunci a vulcanului Etna a afectat și traficul aerian din Malta, după ce un nor de cenușă a ajuns deasupra arhipelagului. Mai multe zboruri au fost anulate, iar altele au înregistrat întârzieri semnificative.

Aeroportul din Malta se află la aproximativ 220 de kilometri sud de Etna.

Probleme similare și în luna iulie

Și în luna iulie, erupția vulcanului Etna a provocat perturbări majore ale traficului aerian din Sicilia. Aeroportul a fost închis temporar, iar zeci de zboruri au fost redirecționate către Palermo, Trapani și Comiso.

Norul de cenușă vulcanică a afectat inclusiv spațiul aerian de deasupra bazei americane de la Sigonella, unde avioanele nu au putut decola sau ateriza. La Palermo au fost redirecționate zeci de aeronave programate să ajungă la Catania, ceea ce a pus presiune suplimentară pe aeroporturile din regiune.

Pentru a limita efectele blocajului, autoritățile siciliene au introdus servicii suplimentare de transport rutier și trenuri speciale între Palermo, Messina și Catania, măsuri menținute pe durata închiderii aeroportului.