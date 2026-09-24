Președintele chinez Xi Jinping, primire grandioasă în Statele Unite pentru o întâlnire cu Donald Trump

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Președintele Chinei, Xi Jinping, se află pentru trei zile, într-o vizită istorică în SUA, care și-a îndeplinit deja principalul obiectiv: prelungirea armistițiului comercial dintre Washington și Beijing, comentează AFP.

Liderul chinez, care călătorește împreună cu soția sa, Peng Liyuan, va avea parte de o primire foarte solemnă la Casa Albă, cu o paradă militară și un survol al avioanelor de luptă, precum și de o cină de gală organizată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Fapt extrem de rar, președintele american a mers personal să dea mâna cu omologul său după aterizarea acestuia în apropiere de Washington. El a organizat în onoarea sa o primă ceremonie de primire pe pistă, cu covor roșu, militari în uniformă de ceremonie, fanfară, flori și deja un survol de bombardiere - un spectacol de care miliardarul în vârstă de 80 de ani este mare amator.

De obicei, revine în sarcina unor oficiali americani de rang inferior să primească oaspeții de seamă la aeroport, fără o ceremonie deosebită.

'Cred că le-a făcut plăcere', a comentat Donald Trump cu privire la Xi Jinping și Peng Liyuan, în timpul unui schimb de opinii cu presa la Casa Albă.

Războiul împotriva Iranului, pe agenda discuțiilor

El a indicat că războiul împotriva Iranului, țară aliată a Chinei, se va afla pe agenda discuțiilor.

'Voi aborda acest subiect și multe alte lucruri, dar totul se prezintă bine, inclusiv asta', a spus președintele american care tocmai a anunțat o reluare a dialogului cu Teheranul.

Observatorii nu se așteaptă, totuși, la mari progrese în urma acestei vizite de trei zile, dincolo de anunțul deja făcut miercuri.

După cum era așteptat, Statele Unite și China au decis să prelungească armistițiul lor comercial până pe 10 ianuarie, a spus secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent.

'Am convenit astăzi să prelungim (...) detensionarea economică dintre țările noastre care urma să se încheie pe 10 noiembrie (...) pentru a ne lăsa mai mult timp să vedem ce putem face pe plan economic', a declarat el la postul Fox News.

Cele două superputeri au decis în octombrie 2025 să pună capăt unei escaladări a tarifelor vamale și a măsurilor comerciale restrictive care a zguduit întreaga economie mondială.

Acest armistițiu nu a rezolvat toate diferendele dintre cele două superputeri, angajate într-o rivalitate pe toate planurile: economic, tehnologic, militar și strategic.

Scott Bessent a apreciat că China ar putea da dovadă de 'puțin mai mult zel' în ceea ce privește respectarea termenilor acestui acord, menționând că aceasta este 'puțin în urmă cu achizițiile de produse agricole americane.

Taiwanul, o altă problemă a discuțiilor bilaterale

Beijingul și Washingtonul au numeroase alte motive de fricțiune: Iranul, dar și Taiwanul pe care Beijingul îl revendică, dar pe care Washingtonul îl susține militar, accesul la rezervele chinezești de minereuri strategice sau cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Cu această vizită, Donald Trump speră, fără îndoială, să treacă pentru o perioadă în plan secund marile sale dificultăți politice, satisfăcându-și în același timp gustul pentru fastul protocolar.

Președintele republican, în scădere în sondaje din cauza costului vieții și a unui conflict în Orientul Mijlociu tot mai nepopular, riscă să piardă controlul Congresului după alegerile legislative din noiembrie.

Casa Albă a recrutat cele mai mari nume din tehnologia americană pentru cina de gală de joi: șefii OpenAI, Sam Altman, și Nvidia, Jensen Huang, sau chiar Elon Musk (Tesla, SpaceX și X).

Acesta din urmă a apreciat, într-un interviu acordat televiziunii chineze, că Xi Jinping este 'un mare lider'. 'Sub conducerea sa, China a prosperat enorm', a dat el asigurări.

Vineri, Donald și Melania Trump își vor primi invitații la un ceai la Casa Albă, iar apoi vor vizita împreună cu aceștia Arhivele Naționale din Washington.

Aceasta este prima vizită a lui Xi Jinping la Casa Albă în mai bine de zece ani și a treia sa întâlnire cu Donald Trump de când acesta din urmă a revenit la putere anul trecut. Alte două întâlniri ar putea urma înainte de sfârșitul anului, în cursul summitului APEC din China și al G20 din Florida.

Xi afirmă că Statele Unite și China ar trebui să fie 'parteneri, nu rivali' (presa de stat)



Președintele chinez Xi Jinping a lansat un apel la cooperare cu Washingtonul, au raportat media de stat de la Beijing, la câteva ore după ce a fost primit miercuri seară în capitala americană de către omologul său Donald Trump, notează AFP.

'Cele două țări ale noastre ar trebui să fie parteneri, mai degrabă decât rivali', a declarat Xi într-o notă publicată de agenția oficială de presă Xinhua, adăugând că 'popoarele chinez și american beneficiază de mult timp de schimburi amicale, iar interesele noastre sunt strâns legate'.

Aceste declarații vin în ajunul unor discuții foarte așteptate între liderii chinez și american, care și-au strâns mâna la sosirea lui Xi Jinping la Washington.

Aceste discuții urmează să abordeze comerțul, concurența tehnologică - în special în domeniul inteligenței artificiale - și sprijinul acordat de Beijing Iranului.

Președintele chinez a mai declarat că așteaptă cu nerăbdare 'să aibă schimburi aprofundate cu președintele Trump pe probleme majore privind relațiile noastre bilaterale și situația mondială', a raportat Xinhua.

Cele două țări ar trebui să 'lucreze împreună pentru a favoriza o relație stabilă, având cooperarea ca pilon principal, o concurență în limite rezonabile, divergențe gestionabile și perspective pașnice', a mai afirmat Xi.

Făcând trimitere la sloganul preferat al lui Donald Trump, el a adăugat că 'marea renaștere a națiunii chineze și obiectivul de a reda Americii măreția pot merge perfect mână în mână'.

'Cred că, prin eforturile comune ale ambelor părți, această vizită va avea rezultate fructuoase, va îmbunătăți bunăstarea celor două popoare ale noastre și va aduce o nouă speranță pentru pacea mondială', a adăugat el. (Agerpres)