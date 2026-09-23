SUA și Ucraina vor încheierea războiului "înainte de iarnă". Rubio se va întâlni cu omologul său rus la New York

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Volodimir Zelenski anunță că Ucraina și Statele Unite vor încheierea războiului înainte de iarnă și propune un moratoriu privind atacurile asupra infrastructurii energetice.

Kievul şi Washingtonul doresc ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se încheie "înainte de iarnă", potrivit unui comunicat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski publicat marţi în marginea Adunării Generale a ONU, relatează AFP.

"Atât Statele Unite, cât şi Ucraina vor să vadă acest război absurd purtat de Rusia luând sfârşit înainte de iarnă", a scris Zelenski care a precizat că a discutat cu preşedintele american Donald Trump despre "măsurile de dezescaladare capabile să deschidă calea către diplomaţie".

Atacurile asupra instalaţiilor energetice ruseşti vor fi oprite, cu condiţia ca Moscova să facă acelaşi lucru

"Sunt recunoscător că, între timp, echipele noastre continuă să lucreze la lansarea producţiei de rachete interceptoare Patriot în Ucraina", a adăugat el.

Preşedintele ucrainean avertizează de săptămâni întregi cu privire la nevoia sa vitală de rachete şi sisteme de rachete Patriot, fabricate în Statele Unite, singurele capabile să contracareze proiectilele care zboară cu viteză mare pe traiectorii foarte înclinate.

"Acest lucru va contribui la protejarea de vieţi omeneşti, dacă Rusia refuză negocierile şi continuă să mizeze pe teroarea prin rachete balistice împotriva poporului nostru în această iarnă şi dincolo de ea", a subliniat Zelenski.

În cursul unei conferinţe de presă în marginea Adunării Generale a ONU, liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că i-a transmis preşedintelui american intenţia sa de a opri atacurile asupra instalaţiilor energetice ruseşti, cu condiţia ca Moscova să facă acelaşi lucru cu atacurile sale masive în Ucraina.

"Dacă îl implică şi pe preşedintele Xi, acesta are influenţă asupra lui Putin"

Cu preşedintele american "am vorbit despre un moratoriu energetic", a declarat marţi şeful statului ucrainean.

"Nu dorim să intrăm în detalii, (dar) suntem pregătiţi pentru un moratoriu (...) cu condiţia ca ei (ruşii) să nu ne atace infrastructurile energetice, de încălzire, de electricitate sau rezervele noastre de apă", a adăugat el, subliniind că nu este sigur dacă ruşii sunt pregătiţi la rândul lor.

Zelenski s-a declarat "foarte recunoscător" faţă de Statele Unite pentru încercarea de a găsi "o modalitate de a-i aduce pe ruşi la o formă de negocieri, oricare ar fi ea".

În plus, el i-a cerut lui Donald Trump să transmită mesaje preşedintelui chinez Xi Jinping, pe care îl va primi mâine la Washington.

"I-am spus preşedintelui (Trump) foarte deschis că noi credem că, dacă îl implică şi pe preşedintele Xi, acesta are influenţă asupra lui Putin", a subliniat Zelenski.

De câteva săptămâni, comunitatea internaţională presează Moscova şi Kievul să îşi oprească atacurile reciproce asupra infrastructurilor energetice, în vederea limitării consecinţelor războiului asupra costurilor energiei, conform Agerpres.

Rubio se va întâlni cu omologul său rus la New York

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, se va întâlni miercuri cu omologul său rus, Serghei Lavrov, în marginea Adunării Generale a ONU la New York, a anunţat marţi Departamentul de Stat, notează AFP.

Întâlnirea va avea loc în aceeaşi zi cu discursul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Săptămâna trecută, Lavrov a declarat agenţiei de presă rusă Interfax că "are programată o reuniune cu secretarul de stat Rubio la New York în cadrul Adunării Generale", data nefiind stabilită.

Şeful diplomaţiei de la Moscova susţine că ostilităţile dintre Rusia şi Ucraina ar fi putut să se termine acum un an dacă s-ar fi implementat înţelegerile convenite la summitul dintre preşedinţii rus (Vladimir Putin) şi american (Donald Trump) din Alaska în august 2025.

Ministrul rus de externe a anunţat că Rusia este dispusă la o nouă rundă de negocieri cu privire la Ucraina, întrucât are "ceva de spus".

Anterior, Marco Rubio a afirmat că în săptămânile următoare s-ar putea elabora ceva asemănător unei foi de parcurs pentru a se relua negocierile de pace.

Ultima întâlnire dintre Lavrov şi Rubio a avut loc în iulie, în marja summitului Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) de la Manila şi a durat 35 de minute, conform Agerpres.

Donald Trump a vorbit din nou cu Vladimir Putin. Preşedintele SUA spune că Rusia vrea un acord pentru încheierea războiului

Donald Trump a avut "o conversaţie grozavă" cu preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, la începutul lunii septembrie şi spune că acesta vrea un acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

"Vrea să ajungă la o înţelegere, iar dacă (preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski doreşte să încheie un acord, ar fi foarte bine", le-a spus Trump jurnaliştilor.

Declaraţiile lui Donald trump au venit după ce emisarii săi, Steve Witkoff şi Jared Kushner, s-au întâlnit, pe rând, cu Vladimir Putin la Moscova şi cu Volodimir Zelenski la Kiev.

Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât şi Ucraina, trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieşire din război, iar Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că preşedintele american este "foarte hotărât să pună capăt acestui război şi vărsării de sânge" în urma căreia suferă atât de multe familii.

Kremlinul a transmis că o "foaie de parcurs" pentru încheierea războiului din Ucraina, la care a făcut aluzie secretarul de stat american Marco Rubio, este deocamdată doar o propunere, dar sprijină ideea organizării unei noi întâlniri trilaterale, adică o nouă întâlnire între Rusia şi Ucraina mediată de SUA, după ce ultima reuniune de acest fel a fost în februarie, relatează agenţia EFE.

"În acest moment nu există, să spunem aşa, niciun un program sau foaie de parcurs formalizată. Există o iniţiativă generală, o voinţă politică comună, ce a fost confirmată, de a relua negocierile trilaterale", a explicat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, la conferinţa sa de presă zilnică. "Sperăm că în scurt timp aceste negocieri vor fi reluate. Rămânem în contact cu interlocutorii noştri americani", a adăugat el.

Anterior, secretarul de stat american Marco Rubio a descris drept "substanţiale" negocierile desfăşurate la Moscova şi Kiev de către emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

"Cred că există o oportunitate în următoarele săptămâni de a dezvolta o foaie de parcurs pentru a avansa, pentru a relua negocierile şi probabil pentru a ajunge la o concluzie acceptabilă pentru ambele părţi", a estimat şeful diplomaţiei SUA. Totuşi, el a adăugat că niciuna dintre părţi nu s-a arătat dispusă la concesii şi că fiecare a rămas inflexibilă în ceea ce priveşte propriile linii roşii.

Lavrov i-a spus lui Rubio că europenii și Kievul sunt de vină pentru prelungirea războiului din Ucraina

