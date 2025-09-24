€ 5.0784
Data publicării: 23:18 24 Sep 2025

Lavrov i-a spus lui Rubio că europenii și Kievul sunt de vină pentru prelungirea războiului din Ucraina

Autor: Ioan-Radu Gava
Foto: Agerpres
 

Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe din Rusia, a avut o întâlnire cu omologul său din Statele Unite ale Americii, Marco Rubio.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri în cursul întrevederii cu secretarul de stat american, Marco Rubio, că ţările europene şi Kievul sunt responsabile de prelungirea conflictului din Ucraina, a declarat ministerul său, relatează AFP și Agerpres.

În cursul unei întâlniri cu Rubio, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York, Lavrov "a subliniat natura inacceptabilă a manevrelor efectuate de Kiev şi de unele capitale europene care vizează prelungirea conflictului", a indicat Ministerul rus de Externe.

Întrevederea survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziţie a preşedintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Mai devreme miercuri, în discursul susţinut la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a manifestat satisfacţia faţă de schimbarea radicală de poziţie a preşedintelui american Donald Trump după o discuţie avută marţi cu acesta la New York.

serghei lavrov
marco rubio
europa
ucraina
rusia
