Papa Leon al XIV-lea, mesaj de Crăciun pentru o fetiță din București. I-a lăudat și desenul: Rugăciunile tale sunt un dar prețios

Totul a început în septembrie 2025. Isabela, o fetiță din București, a mers la Roma împreună cu familia ei, pentru a lua parte la Jubileul dedicat speranței. Pentru copil, pelerinajul a fost mai mult decât o călătorie. Înainte de plecare, lucrase cu răbdare la un desen special, gândit ca un dar pentru Papă. Își imagina că va reuși să i-l ofere personal, într-o audiență generală din Piața Sfântul Petru.

Realitatea din teren a fost alta. Mulțimea a fost prea mare, iar momentul mult așteptat nu a mai venit. Dezamăgirea a fost mare, dar nu a durat mult. Cu sprijinul părinților și al surorii mai mari, Isabela a decis să trimită desenul și o scrisoare direct la Vatican.

În rândurile din scrisoare, fetița a povestit ce a simțit la Roma și a explicat ce înseamnă desenul: o rugăciune pentru pace și un gând bun pentru copiii care trăiesc în zone afectate de război.

Răspunsul care a venit chiar de Crăciun

Pe 5 decembrie 2025, din Cetatea Vaticanului a fost expediată o scrisoare oficială, adresată familiei din București. Nimeni nu se aștepta însă ca plicul să ajungă exact în seara de Crăciun. A fost momentul care a transformat o sărbătoare frumoasă într-una memorabilă.

Scrisoarea începea simplu: „Dragă Isabela,” iar mesajul transmitea recunoștința Suveranului Pontif pentru gândurile și desenul trimis. Papa Leon al XIV-lea a ținut să sublinieze cât de important este gestul unui copil care se roagă pentru ceilalți.

„Este foarte frumos că te rogi pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului. Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Iisus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”.

Pentru familie, momentul a fost uluitor

Mesajul a fost transmis oficial prin monseniorul Anthony Ekpo, care a semnat scrisoarea în numele Sfântului Părinte. Textul mai preciza că Papa Leon al XIV-lea o va purta pe Isabela în rugăciunile sale, alături de familia ei și de toți copiii lumii, trimițând binecuvântarea sa atât micuței, cât și părinților.

Pentru familie, momentul a fost uluitor. Plicul a fost găsit chiar înainte de plecarea la liturghia de Crăciun. Emoția a fost cu atât mai mare cu cât răspunsul venea într-o zi simbolică, încărcată de semnificații pentru creștini.

Părinții spun că gestul papei a adus o bucurie greu de pus în cuvinte și a transformat o simplă scrisoare într-o amintire care va rămâne pentru totdeauna în familia lor.

Povestea Isabelei arată că uneori lucrurile aparent mărunte ajung cel mai departe. Un desen, câteva rânduri scrise cu sinceritate și o rugăciune spusă din inimă au fost suficiente pentru ca Papa Leon al XIV-lea să-i răspundă. Iar pentru un copil, aceasta este o lecție care valorează mai mult decât orice dar, conform Vatican News.

